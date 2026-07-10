Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

Στο σημείο προς στιγμήν επικράτησε αναστάτωση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στον καταπέλτη πλοίου στο λιμάνι της Ραφήνας σφήνωσε αυτοκίνητο κατά την αποβίβαση οχημάτων.
  • Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή της εξόδου των υπόλοιπων οχημάτων και αναστάτωση στο σημείο.
  • Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι βοήθησαν για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και την ομαλή συνέχεια της αποβίβασης.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες ή τα αίτια που προκάλεσαν το ακινητοποιημένο όχημα στον καταπέλτη.
  • Το γεγονός προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν στο λιμάνι εκείνη την ώρα λόγω της ασυνήθιστης εικόνας.
Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη πλοίου κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το όχημα έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

rafina.jpg

Όπως αναφέρει το irafina.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

Οι εικόνες, πάντως, είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες και προκάλεσαν τα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι της Ραφήνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δικηγόρος 20χρονου: Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του - Έχει νοητική στέρηση

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ κατηγορούμενοι για σχέδιο επίθεσης με drones και ελεύθερο σκοπευτή στον Λευκό Οίκο με στόχους Τραμπ, Βανς και Μασκ

17:51LIFESTYLE

Ανησυχία για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Συγκλονίζει η Μαρία Καραγιάννη - «Τους φωνάζαμε "μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα"»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Συμφωνήσαμε με το Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις, αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει»

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φιντάν: Σύντομα θα επιτύχουμε αποτελέσματα σχετικά με τον νόμο CAATSA

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε και τι να περιορίζετε για καλύτερη αναπνοή

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επαφές με την Τουρκία για την τύχη των ρωσικών S-400

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Σέρρες, εστάλη 112 για εκκένωση της Οινούσας

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Attica Roots Festival: Ξεχωριστή συναυλία των Gadjo Dilo την Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βόνιτσα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανδαλουσία - Πώς ξεκίνησε η φωτιά, τι εξετάζουν οι αρχές

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προκλητική ανάρτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί - «Σύμβολο της άλωσης»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

13:46LIFESTYLE

Κοινωνία ώρα Mega: Ποιοι αντικαθιστούν Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη;

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Πώς αστυνομία και εγκληματολογικά εργαστήρια έφτασαν στις 2 συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ η 15χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο από την καμπίνα του αεροσκάφους της Ryanair με το σπασμένο παράθυρο εν ώρα πτήσης

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Έπεσαν βράχοι στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

14:16LIFESTYLE

«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Marfin, 16 χρόνια μετά: Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης - Δύο συλλήψεις - Ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα στη Βρετανία

12:35LIFESTYLE

Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σε Άνω Λιόσια και πλατεία Αμερικής οι συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ