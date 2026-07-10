Απρόοπτο περιστατικό στο λιμάνι της Ραφήνας: Σφήνωσε το αυτοκίνητό του στον καταπέλτη του πλοίου

Snapshot Στον καταπέλτη πλοίου στο λιμάνι της Ραφήνας σφήνωσε αυτοκίνητο κατά την αποβίβαση οχημάτων.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή της εξόδου των υπόλοιπων οχημάτων και αναστάτωση στο σημείο.

Μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι βοήθησαν για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και την ομαλή συνέχεια της αποβίβασης.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες ή τα αίτια που προκάλεσαν το ακινητοποιημένο όχημα στον καταπέλτη.

Το γεγονός προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν στο λιμάνι εκείνη την ώρα λόγω της ασυνήθιστης εικόνας. Snapshot powered by AI

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη πλοίου κατά τη διαδικασία αποβίβασης οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το όχημα έμεινε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων οχημάτων.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα στο όχημα.

Οι εικόνες, πάντως, είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστες και προκάλεσαν τα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι της Ραφήνας.

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