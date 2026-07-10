Φωτιά στη Βόνιτσα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά
Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 16:00 - Επιχειρούν 4 εναέρια
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- Φωτιά ξέσπασε μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 19 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ.
- Τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
- Επιχειρούν συνδυασμένες επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για τον έλεγχο της φωτιάς.
Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά, της Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.
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