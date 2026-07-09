Αποκαλύφθηκε και η βασική έκδοση του νέου Hyundai Ioniq 3

Η Hyundai παρουσίασε και την πιο προσιτή, στάνταρ έκδοση του ολοκαίνουργιου Ioniq 3

Newsbomb

Αποκαλύφθηκε και η βασική έκδοση του νέου Hyundai Ioniq 3
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  • Η βασική έκδοση του νέου Hyundai Ioniq 3 διαθέτει απλούστερο σχεδιασμό με έμφαση στην αεροδυναμική και την καθημερινή χρήση.
  • Εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 147 ίππων και μπαταρία 42,2 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 344 χιλιόμετρα (WLTP).
  • Εισάγεται το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect με οθόνη αφής έως 14,6 ιντσών και ψηφιακό βοηθό Gleo AI.
  • Η παραγωγή γίνεται στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τουρκία και οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του 2026.
  • Μελλοντικά θα προστεθεί έκδοση N με δύο ηλεκτροκινητήρες και βελτιωμένες επιδόσεις.
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Του Γιάννη Σκουφή

Λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα της N Line, η Hyundai αποκάλυψε τη βασική εκδοχή του νέου Ioniq 3, η οποία υιοθετεί μια πιο λιτή σχεδιαστική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην αεροδυναμική και την καθημερινή χρήση.

Σε σχέση με την N Line, η στάνταρ έκδοση διαθέτει πιο απλό εμπρός προφυλακτήρα, μικρότερες εισαγωγές αέρα, βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος καθρέφτες, ζάντες 16 έως 18 ιντσών και πιο διακριτική σχεδίαση στο πίσω μέρος με μικρότερη αεροτομή και νέο διαχύτη.

Στο εσωτερικό, η Hyundai εγκαταλείπει τα σκούρα χρώματα της N Line, επιλέγοντας πιο φωτεινές αποχρώσεις που ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας.

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Παράλληλα, κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect, βασισμένο στο Android, με οθόνη αφής 12,9 ή 14,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων και πρόσβαση στο Pleos App Market, το οποίο θα διαθέτει δεκάδες εφαρμογές τρίτων. Το σύστημα υποστηρίζεται επίσης από τον νέο ψηφιακό βοηθό Gleo AI, που επιτρέπει φυσικό διάλογο με τον οδηγό.

Το Ioniq 3 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP των 400 Volt, που χρησιμοποιείται επίσης στα Kia EV3 και EV4, ενώ η εξέλιξή του πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

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Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 147 ίππων και μπαταρία 42,2 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 344 χιλιόμετρα (WLTP). Η Long Range διαθέτει μπαταρία 61,0 kWh, ισχύ 136 ίππων και αυτονομία που φτάνει έως και τα 496 χιλιόμετρα. Στο μέλλον αναμένεται να προστεθεί και μία κορυφαία έκδοση N με δύο ηλεκτροκινητήρες και αισθητά καλύτερες επιδόσεις.

Η παραγωγή του νέου Ioniq 3 πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Izmit της Τουρκίας, με τις πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη να προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

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