OPEN: «Κλειδώνει» το πρόγραμμα της νέας σεζόν – Ποιοι παραμένουν, ποιοι έρχονται

Σε τάξη αρχίζουν να μπαίνουν τα πράγματα στο OPEN, με τον Θέμη Μάλλη, διευθυντή προγράμματος του σταθμού, να σχεδιάζει το ψυχαγωγικό κομμάτι της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Ξεκινώντας από την πολυσυζητημένη ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Ιωάννα Μαλέσκου, που αποτέλεσε πρόταση του Λάμπρου Κωνσταντάρα τη φετινή σεζόν για τη συμπαρουσίαση της εκπομπής, φαίνεται ότι «κλειδώνει». Η παρουσιάστρια, που απέδειξε ότι έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και κράτησε χαμηλά τη μπάλα για το τηλεοπτικό της μέλλον, θα αναλάβει το μαγκαζίνο του ΣΚ. Στο πλευρό της, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη, που -μετά τη λήξη της συνεργασίας με το MEGA- είναι ελεύθερη στην τηλεοπτική αγορά.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, για τον οποίο υπήρξαν διάφορα σενάρια το τελευταίο διάστημα, συζητά για ένα βραδινό talk show. Ο δημοσιογράφος διατηρεί συμβόλαιο με το κανάλι, οπότε είναι στη φάση συζητήσεων και επαφών. Στην καθημερινή αρένα, το μεσημέρι, αναμένεται να μπει μία εκπομπή με στοιχεία κοινωνικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Μέλος της ομάδας θα είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος εδώ και καιρό είχε μπει στο «μάτι» των στελεχών του OPEN.

Στο κανάλι «μαγειρεύεται» και ένα βραδινό σόου, ωστόσο το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το OPEN, που επενδύει έντονα τις τελευταίες σεζόν στην ενημέρωση, αναμένεται να κάνει προσεκτικές κινήσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας και όλα θα αποδειχθούν ότι είναι θέμα μπάτζετ.

Όσον αφορά πάντως στις ενημερωτικές εκπομπές, στόχος είναι να συνεχίσουν με ίδιες συνθέσεις καθώς το στοίχημα πέτυχε και για τα δεδομένα του καναλιού τα νούμερα ήταν καλά. Έτσι, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, συνεχίζεται. Όπως όλα δείχνουν, και το «Ώρα Ελλάδος» και το «10 Παντού» θα παραμείνουν στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς.

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