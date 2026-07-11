Σοβαρή επιδημία στις ΗΠΑ: Παράσιτο προκαλεί διάρροια - Χιλιάδες κρούσματα σε λίγες εβδομάδες

Snapshot Επιδημία κυκλοσπορίασης έχει πλήξει 31 πολιτείες των ΗΠΑ με πάνω από 1.500 πιθανά κρούσματα και 86 νοσηλείες, χωρίς θανάτους μέχρι στιγμής.

Η ασθένεια προκαλείται από παράσιτο που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, κυρίως με συμπτώματα όπως συχνή, υδαρής και εκρηκτική διάρροια.

Η πηγή της επιδημίας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ προηγούμενες επιδημίες συνδέθηκαν με ωμά προϊόντα όπως σαλάτες, φρέσκα βότανα και φρούτα.

Οι αρχές συνιστούν προσεκτικό πλύσιμο και μαγείρεμα ωμών προϊόντων για μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

Η μετάδοση γίνεται μέσω της οδού κοπράνων-στόματος και δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Snapshot powered by AI

Μια επιδημία ενός παρασίτου που προκαλεί διάρροια πλήττει περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, με χιλιάδες κρούσματα να έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κυκλοσπορίαση είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο, με κύριο σύμπτωμα τη συχνή, υδαρή και εκρηκτική διάρροια. Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν καταναλώνοντας τρόφιμα ή νερό που περιέχουν το παράσιτο.

Η επιδημία έχει πλέον εξαπλωθεί σε 31 πολιτείες, σύμφωνα με το BBC. Έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά το Μίσιγκαν, με την πολιτεία να αναφέρει την Παρασκευή ότι διαγνώστηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από τις πρόσφατες μολύνσεις στις ΗΠΑ. Αν και η πηγή δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, προηγούμενες επιδημίες έχουν συνδεθεί με τροφικές ασθένειες που προέρχονται από ωμά προϊόντα.

Πού έχουν αναφερθεί κρούσματα;

Μεταξύ 1ης Μαΐου και 9ης Ιουλίου καταγράφηκαν 843 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσποριασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν την Πέμπτη τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Υπάρχουν πιθανώς εκατοντάδες ακόμη, με την υπηρεσία δημόσιας υγείας να δηλώνει την Παρασκευή ότι έχει γνώση περισσότερων από 1.500 κρουσμάτων που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για την επιβεβαίωση της νόσου.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ 86 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανέφερε το CDC.

Μετά το Μίσιγκαν, η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μέχρι στιγμής. Σχεδόν 300 κρούσματα αναφέρθηκαν εκεί, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων υγείας της πολιτείας στις 8 Ιουλίου.

Στο Ιλινόις, οι αρχές δημόσιας υγείας ανέφεραν 141 κρούσματα στις 7 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντάς τον αριθμό «υψηλότερο από τον μέσο όρο», ενώ στο Οχάιο έχουν αναφερθεί 177 κρούσματα κυκλοσποριασίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από κυκλοσποριασία είναι πιθανώς υψηλότερος από τον αναφερόμενο, καθώς ορισμένοι αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα και δεν υποβάλλονται σε εξετάσεις για τη νόσο.

Το CDC δήλωσε ότι αναμένει ο αριθμός των κρουσμάτων να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς θα καταφθάνουν νέα δεδομένα.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση;

Η κυκλοσπορίαση είναι μια εντερική ασθένεια που προκαλείται από ένα μικροσκοπικό παράσιτο, σύμφωνα με το CDC.

Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν καταναλώνοντας τρόφιμα ή νερό που περιέχουν το παράσιτο.

Η ασθένεια δεν είναι συνήθως απειλητική για τη ζωή, σύμφωνα με το CDC, και είναι λιγότερο συχνή από άλλες τροφιμογενείς ασθένειες, όπως η σαλμονέλα και το E. coli.

Τα άτομα που έχουν μολυνθεί από κυκλοσπόρα μπορεί να παρουσιάσουν ή να μην παρουσιάσουν συμπτώματα. Η ασθένεια προκαλεί συνήθως διάρροια «με συχνές και ενίοτε εκρηκτικές κενώσεις», αναφέρει η υπηρεσία δημόσιας υγείας. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η ασθένεια μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και πάνω από ένα μήνα, ενώ τα συμπτώματα ενδέχεται να επανέλθουν αφού φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Συνήθως απαιτείται περίπου μία εβδομάδα μετά τη μόλυνση για να εκδηλωθούν τα συμπτώματα.

Δεν παρατηρείται μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με τη Δρ. Caitlin Rivers, του Κέντρου για την Ασφάλεια της Υγείας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Η επιδημιολόγος έγραψε σε ενημερωτικό δελτίο της 8ης Ιουλίου ότι η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω της οδού κοπράνων-στόματος, με την κατάποση μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Τι προκαλεί την επιδημία;

Όσοι μολύνθηκαν «αρρώστησαν μετά από κατανάλωση τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το CDC, και δεν ανέφεραν κανένα ταξίδι κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν αρρωστήσουν.

Δεν έχει εντοπιστεί ως πηγή κανένα συγκεκριμένο είδος προϊόντος ούτε κάποιος συγκεκριμένος παραγωγός ή προμηθευτής.

«Η μόλυνση συμβαίνει συνήθως στο επίπεδο της εκμετάλλευσης ή της άρδευσης, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες ανίχνευσης της προέλευσης», έγραψε η Rivers.

Προηγούμενες επιδημίες κυκλοσπόρας στις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν συνδεθεί με συσκευασμένα μείγματα σαλάτας και σετ σαλάτας, φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο βασιλικό, σμέουρα, μπιζέλια και πράσινα κρεμμύδια.

Πώς να προστατευτείτε

Δεδομένου του μεγάλου και αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων, το υπουργείο Υγείας του Μίσιγκαν συνέστησε στα εστιατόρια και τις κουζίνες που προετοιμάζουν ή σερβίρουν ωμά προϊόντα να μειώσουν τον κίνδυνο πλένοντας καλά τα χόρτα, μαγειρεύοντας τα σμέουρα και τα φυλλώδη χόρτα όταν είναι δυνατόν, και αφαιρώντας τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού και των πράσινων κρεμμυδιών.

Ενώ η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αναφέρει ότι το ξέπλυμα των προϊόντων είναι απίθανο να είναι αποτελεσματικό, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εξακολουθεί να το συνιστά.

Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν διάρροια καλούνται να επικοινωνήσουν με έναν επαγγελματία υγείας και να ρωτήσουν για πιθανή λοίμωξη, ανέφεραν οι αρχές.

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Με πληροφορίες από BBC

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