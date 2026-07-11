Η Ελλάδα διαθέτει αεροπορική υπεροχή, όμως πρέπει και να τη διατηρήσει

Snapshot Η σύγχρονη αεράμυνα βασίζεται πλέον στην ποσότητα όπλων και την αποτελεσματική διαχείριση επιθέσεων κορεσμού, όχι μόνο στην ποιότητα των πολεμικών πλατφορμών.

Η Ελλάδα χρειάζεται πολυεπίπεδη αμυντική αρχιτεκτονική με συστήματα εγγύς προστασίας, παρεμβολών και δικτυοκεντρική σύνδεση μέσω Link 16 για διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής.

Το Link 16 επιτρέπει την κοινή επιχειρησιακή εικόνα και τη συνεργασία μεταξύ μαχητικών, φρεγατών και επίγειων συστημάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση απειλών κορεσμού.

Η στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με Γαλλία, Ισραήλ, ΗΑΕ και Ινδία ενισχύει σημαντικά την αμυντική δυναμική της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πιθανή εισαγωγή υπερηχητικών πυραύλων BrahMos και οπλισμένων drones από την Ινδία θα βελτιώσει την αποτροπή και το ναυτικό σχεδιασμό της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Η Αμερική, η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη αλλάξει ριζικά την φιλοσοφία και την ίδια την ουσία της σύγχρονης αεράμυνας, μετατοπίζοντάς την από την ποιότητα των πολεμικών πλατφορμών, στην ποσότητα των διαθέσιμων όπλων, καθώς και στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα στη σωστή διαχείριση των εναερίων επιθέσεων κορεσμού. Το συγκεκριμένο πολεμικό σενάριο αποτυπώνει τη φιλοσοφία του δικτυοκεντρικού πολέμου και της τακτικής μαζικού κορεσμού, με αποτέλεσμα το κύριο ζητούμενο να μην είναι πλέον τόσο οι αερομαχίες, αλλά η επάρκεια των αποθεμάτων και η ταχύτητα αναπλήρωσης τους.

Φανταστείτε μια αεράμυνα να αντιμετωπίζει σε ίδιο χρόνο, δεκάδες επανδρωμένα μαχητικά, οπλισμένα drones και drones αυτοκτονίας, πυραύλους κρουζ και περιφερόμενα πυρομαχικά, πόσα προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν, όπως για παράδειγμα: η “εξάντληση των όποιων αποθεμάτων” τα οποία δεν είναι ανεξάντλητα, η “οικονομική ασυμμετρία” στην αντιμετώπιση των απειλών, όταν στοχεύονται φθηνά drones με πανάκριβους πυραύλους αεράμυνας και βέβαια η “ταχύτητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων” στην αεράμυνα.

Σε μια ξαφνική πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, η οποία είναι η χώρα που μόνιμα μας απειλεί, μια πολυεπίπεδη “αμυντική αρχιτεκτονική σχεδίαση” και η “οικονομική αναχαίτιση” είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η χρήση συστημάτων εγγύς προστασίας, αντιαεροπορικών με προγραμματιζόμενα πυρομαχικά και συστημάτων λέιζερ και μικροκυμάτων για την κατάρριψη των φθηνών drones είναι σημαντική, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην αεράμυνα να “διαφυλάξει” τους πανάκριβους πύραυλοι για τα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και τους πυραύλους Κρουζ.

Εξίσου σημαντικά εμφανίζονται να είναι: η μαζική χρήση συστημάτων παρεμβολών και θόλων anti-drone για την εξουδετέρωση των εισερχόμενων σμηνών drones αυτοκτονίας, πριν αυτά καν εισέλθουν στο βεληνεκές των αντιαεροπορικών συστημάτων και τα δίκτυα αισθητήρων -η ικανότητα δηλαδή των ραντάρ των Rafale των F-16 Viper και των φρεγατών μας να ανιχνεύουν και να ιχνηλατούν σε ίδιο χρόνο εκατοντάδες στόχους με μικρό ίχνος ραντάρ ξεχωρίζοντας τις πραγματικές απειλές από τις μη απειλές!

Έτσι φθάνουμε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το περίφημο Link 16, το οποίο αποτελεί τη “ραχοκοκκαλιά” και το “νευρικό σύστημα” συγχρόνως, των ενόπλων δυνάμεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, διότι σε τελευταία ανάλυση, η τελική έκβαση της σύρραξης κρίνεται από το αν οι αποθήκες είναι γεμάτες και αν το σύστημα διοίκησης μπορεί να κατευθύνει κάθε φορά, το σωστό όπλο στον σωστό στόχο. Το Link 16 μετατρέπει τις μεμονωμένες μονάδες -αεροσκάφη, φρεγάτες και υπόλοιπα πολεμικά πλοία, μαζί με τα αντιαεροπορικά συστήματα, σε ένα ενιαίο, αμυντικό δίκτυο, εξαιρετικά δύσκολο να διατρηθεί…

Άρα, το Link 16 προσφέρει την “Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα”. Χωρίς αυτό, τα αεροσκάφη οι φρεγάτες ή οι αντιαεροπορικές σύστοιχες βλέπουν μόνο ό,τι εντοπίζεται από το δικό τους ραντάρ. Με το Link 16, ό,τι βλέπει ο ένας, το βλέπουν συγχρόνως και όλοι οι υπόλοιποι.

Με το Link 16, τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη μπορούν να επιχειρούν με τα δικά τους ραντάρ κλειστά -εκπομπή zero, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν, αλλά να βλέπουν την ίδια στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια τους στόχους που υπάρχουν, χάρη στα data που λαμβάνουν από το δίκτυο και αυτό ακριβώς είναι το “κλειδί” για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυμάτων κορεσμού του αντιπάλου.

Οι φρεγάτες και τα μαχητικά, με τη βοήθεια του Link 16, μπορούν να εκτοξεύσουν τον πύραυλό τους, ακόμα και αν τα ίδια δεν μπορούν να εντοπίσουν τον στόχο Έτσι, ο πύραυλος τους εκτοξεύεται με βάση τα data στόχευσης που έρχονται από το Link 16, από ένα άλλο αεροσκάφος, ραντάρ ή φρεγάτα, που βλέπει τον στόχο, με τα data να ανανεώνονται συνεχώς μέχρι το τελικό χτύπημα.

Η σύνδεση των ελληνικών φρεγατών HN Belh@rra με τα μαχητικά αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα, μέσω του δικτύου Link 16, αποτελεί τον εγκέφαλο της ελληνικής στρατηγικής για την κυριαρχία και την προστασία του Αιγαίου Πελάγους από τους απέναντι Ασιάτες γείτονές μας, που στην κυριολεξία ψάχνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, προκειμένου - κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον - να αποκτήσουν αεροπορική και ναυτική υπεροχή απέναντι στην χώρα μας, με κάθε μέσο και κόστος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση… ούτε μία στο εκατομμύριο, να τα καταφέρουν!

Η Ελλάδα έχει τον τρόπο, να διατηρήσει το πάνω χέρι με αεροπορική υπεροχή μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, υιοθέτώντας του δόγμα για τη διασύνδεση επανδρωμένων μαχητικών με μη επανδρωμένες πλατφόρμες… όσο κι αν αυτό στεναχωρεί τους Τούρκους και σε κάθε προβοκατόρικο επεισόδιο στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, όσο αθώο και αν αυτό φαίνεται, η Ελλάδα θα δείχνει τα δόντια της... και αυτό το προνόμιο θα το διατηρήσει, ειδικά τώρα, που μετά τις στρατιωτικές συμμαχίες με τη Γαλλία, το Ισραήλ και τα ΗΑΕ, εμβαθύνει την στρατιωτική και οικονομική της συνεργασία με την Ινδία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Τουρκία, μιας και η σχέση αυτή αναδιαμορφώνει πλήρως τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού αφορά και στην σοβαρή πλεόν πιθανότητα, η Ινδία να εξάγει προηγμένα συστήματά της, όπως ο υπερηχητικός πύραυλος κρουζ BrahMos στην Ελλάδα , καθώς και άλλα πυραυλικά συστήματα, οπλισμένα drones και drones καμικάζι...

Σε σχέση με την Ινδία, η Ελλάδα έχει εστιάσει στον BrahMos, έναν πολύ γρήγορο, υπερηχητικό πύραυλο κρουζ, ικανός να ταξιδεύει με τριπλάσια από τον ήχο ταχύτητα και να πετάει χαμηλά… ξυρίζοντας τη θάλασσα στην τελική του προσέγγιση, αφήνοντας έτσι, πολύ περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης για τον εχθρό -μόνο 1,5 περίπου λεπτά, περιπλέκοντας τον ναυτικό σχεδιασμό των Τούρκων ειδικά στο Αιγαίο Πέλαγος!

Χωρίς καν οι πυραυλοί Κρουζ BraHmos να έχουν μεταφερθεί στην Ελλάδα, η συζήτηση και μόνο περί αυτού, αρκεί για να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι σχεδιαστές σκέφτονται τον έλεγχο της θάλασσας και τις δυνατότητες αποτροπής της Ελλάδας, που όχι μόνο δεν θα μειωθούν, αλλά αντιθέτως, θα ενισχυθούν!

Ας πρόσεχαν…

Διαβάστε επίσης