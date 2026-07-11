Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;

Παρότι για πολλούς οδηγούς το AM ραδιόφωνο αποτελεί πλέον τεχνολογία του παρελθόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται μια πολιτική μάχη με στόχο να παραμείνει υποχρεωτικός εξοπλισμός σε όλα τα νέα αυτοκίνητα.

Στο αμερικανικό Κογκρέσο κατατέθηκε εκ νέου το νομοσχέδιο AM Radio for Every Vehicle Act, το οποίο προβλέπει ότι κάθε νέο όχημα που πωλείται στη χώρα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα λήψης ραδιοφώνου AM

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