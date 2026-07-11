Γιατί γίνεται υποχρεωτικό το AM ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα;
Η πρόταση ενσωματώνεται στο ευρύτερο πακέτο μεταφορών Motor Vehicle Modernization Act of 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Παρότι για πολλούς οδηγούς το AM ραδιόφωνο αποτελεί πλέον τεχνολογία του παρελθόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται μια πολιτική μάχη με στόχο να παραμείνει υποχρεωτικός εξοπλισμός σε όλα τα νέα αυτοκίνητα.
Στο αμερικανικό Κογκρέσο κατατέθηκε εκ νέου το νομοσχέδιο AM Radio for Every Vehicle Act, το οποίο προβλέπει ότι κάθε νέο όχημα που πωλείται στη χώρα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα λήψης ραδιοφώνου AM
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα Kia EV2 και PV5 Cargo στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
11:02 ∙ LIFESTYLE
Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:50 ∙ WHAT THE FACT