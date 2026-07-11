Χάρι Κέιν για το παιχνίδι γκολφ που έπαιξε με τον Τραμπ: «Μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία»

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, επιβεβαίωσε πριν από τον σημερινό αγώνα των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Νορβηγία, ότι έπαιξε γκολφ με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου 18 μήνες στη Φλόριντα.

«Με προσκάλεσε να παίξουμε όταν βρισκόμουν στο Παλμ Μπιτς. Όταν ο Πρόεδρος σε προσκαλεί κάπου... Ήταν μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία απλώς και μόνο το να τον συναντήσω και να παίξω γκολφ μαζί του», δήλωσε ο Κέιν. «Το γκολφ του είναι αρκετά καλό, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω να μπορώ να παίζω τόσο καλά όσο αυτός όταν φτάσω στην ηλικία του, αυτό είναι σίγουρο».

Harry Kane confirms he played golf with Donald Trump: "We played about 18 months ago. He invited me to play when I was down in Palm Beach. It was a pretty surreal experience just to meet him and play golf with him"pic.twitter.com/LPBClmqvGi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2026

«Μοναδική εμπειρία. Είμαι ευγνώμων που με προσκάλεσε να παίξω μαζί του»

Ο Κέιν είπε ότι έπαιξε «αρκετά καλά». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε για πρώτη φορά στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τον 32χρονο, αφού ο αστέρας της Αγγλίας οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί του Μεξικού με 3-2 στην Πόλη του Μεξικού, στους 16 του τουρνουά την περασμένη Κυριακή.

Ο Κέιν σκόραρε το τρίτο γκολ της Αγγλίας με πέναλτι και σημείωσε επίσης μια ασίστ.

«Ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας είναι ένας ΥΠΕΡΟΧΟΣ παίκτης!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Harry Kane reflects on his experience of playing golf with Donald Trump ⛳️ pic.twitter.com/e32k7QeCvl — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 11, 2026

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