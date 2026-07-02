Μουντιάλ 2026: Κι όμως ο Χάρι Κέιν «ξόρκισε» τα μάγια του Γκανέζου σαμάνου και σκοράρει ακατάπαυστα

Snapshot Ο Χάρι Κέιν σημείωσε πέντε γκολ στο Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την Αγγλία στη φάση των «16».

Έσπασε τα «μάγια» που έριξε πάνω του ο Γκανέζος σαμάνος Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ πριν το ματς με τη Γκάνα.

Παρά την κατάρα, ο Κέιν σκόραρε απέναντι στον Παναμά και τη Λ.Δ. του Κονγκό, βοηθώντας την Αγγλία να τερματίσει πρώτη στον 12ο όμιλο.

Ο σαμάνος παραδέχθηκε αργότερα ότι είχε «λύσει τα μάγια» και ο Κέιν δεν επηρεάζεται πλέον από αυτά. Snapshot powered by AI

Όλοι από εχθές μιλάνε για τον Χάρι Κέιν και τη μυθική του εμφάνιση απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό, αφού ο αρχηγός της Αγγλίας πήρε τους συμπαίκτες του «από το χεράκι» και με τα δύο δικά του γκολ κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα της Αφρικανικής ομάδας και να οδηγήσει τα «τρία λιοντάρια» στη φάση των «16».

Ο «κεραυνός» του - πλέον - πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας ήταν το 5ο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ και «φλερτάρει» με τα έξι τέρματα που είχε πετύχει στο Μουντιάλ του 2018 που του είχαν χαρίσει το χρυσό παπούτσι.

Ο Χάρι Κέιν πανηγυρίζει μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αγγλίας με τη Λ.Δ του Κονγκό AP

Απολαύστε τα κατορθώματα του Χάρι Κέιν:

Μέσα σε όλα, ο αρχισκόρερ της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Αγγλίας κατάφερε να «σπάσει» και τα μάγια ενός Γκανέζου σαμάνου που ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου μεταξύ Αγγλίας και Γκάνας είχε «καταραστεί» τον Κέιν, ώστε να μη σκοράρει.

Ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ «παραδοσιακός θεραπευτής» και αυτοαποκαλούμενος μάγος, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε βουντού για να βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του και να «σιγήσει» τον Κέιν στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο Μπόνσαμ είχε ήδη απασχολήσει τα διεθνή μέσα μετά το παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν έναν φίλαθλο να πραγματοποιεί ένα ασυνήθιστο τελετουργικό στις εξέδρες. Ο άνδρας έβγαλε ένα μικρό δοχείο, άδειασε στην παλάμη του λευκή σκόνη και στη συνέχεια την φύσηξε προς τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα social media.

What is this that the Ghana fan are doing? ???‍♀️



Is it some kind of "spell"? ?

pic.twitter.com/lbgosMWwgm — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 18, 2026

Μάλιστα, είχε αναφέρει δημόσια πως στόχος του ήταν ο Χάρι Κέιν, τον οποίο ήθελε να “εξουδετερώσει” ώστε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Και μάλλον φαίνεται πως αρχικά πέτυχε τον σκοπό του, καθώς παρότι η Αγγλία ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Γκάνα, δεν κατάφερε να σκοράρει και ο Χάρι Κέιν λίγο πριν το τελικό σφύριγμα έχασε μια ανεπανάληπτη για την κλάση του ευκαιρία από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ωστόσο, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν φαίνεται να πτοήθηκε ιδιαίτερα, αφού «έσπασε» τα μάγια του Μπόνσαμ έπειτα από 67 αγωνιστικά λεπτά βρίσκοντας δίχτυα απέναντι στον Παναμά και έστειλε την Αγγλία στη πρώτη θέση του 12ου ομίλου για να αντιμετωπίσει τη Λ.Δ του Κονγκό.

Τα «μάγια» δεν τον άγγιξαν ούτε με το Κονγκό αφού πλήγωσε δύο φορές την Αφρικανική χώρα και έκλεισε θέση στους «16» για τη χώρα του.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως ο Μπόνσαμ αφού «κατάφερε» το σκοπό του και η Γκάνα πήρε την πολύτιμη ισοπαλία με την Αγγλία, δήλωσε πως είχε πλέον «λύσει τα μάγια» και ότι ο Κέιν δεν βρίσκεται πλέον υπό την επιρροή τους.

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