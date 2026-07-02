Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Λ.Δ Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του μετά τον αποκλεισμό
Άγνωστο παραμένει το αν ο τεχνικός του Κονγκό γνώριζε για τον θάνατο του πατέρα του, ή ενημερώθηκε live κατά τη συνέντευξη Τύπου μαζί με όλο τον κόσμο
Αναμφίβολα μια από τις χειρότερες ημέρες της ζωής του βίωσε ο προπονητής της Λ.Δ του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, αφού μερικές στιγμές έπειτα από τον αποκλεισμό από την Αγγλία με ανατροπή 2-1, πληροφορήθηκε για τον χαμό του πατέρα του.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε της δραματικής ανατροπής της Αγγλίας απέναντι στο Κονγκό, μετά τις δύο «κανονιές» του Χάρι Κέιν, ο υπεύθυνος τύπου της Αφρικανικής ομάδας ανακοίνωσε ζωντανά μπροστά σε όλους για τον θάνατο του πατέρα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.
Ο Ντεσάμπρ έδειξα φανερά αμήχανος και απλώς ευχαρίστησε για τα συλλυπητήρια, ωστόσο άγνωστο παραμένει το αν ο τεχνικός του Κονγκό γνώριζε για τον θάνατο του πατέρα του, ή ενημερώθηκε live κατά τη συνέντευξη Τύπου μαζί με όλο τον κόσμο.