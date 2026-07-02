Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Λ.Δ Κονγκό έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του μετά τον αποκλεισμό

Ο Σεμπάστιαν Ντεσάμπρ, προπονητής της Λ.Δ του Κονγκό έχασε τον πατέρα του και πληροφορήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα με την Αγγλία

Αναμφίβολα μια από τις χειρότερες ημέρες της ζωής του βίωσε ο προπονητής της Λ.Δ του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, αφού μερικές στιγμές έπειτα από τον αποκλεισμό από την Αγγλία με ανατροπή 2-1, πληροφορήθηκε για τον χαμό του πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε της δραματικής ανατροπής της Αγγλίας απέναντι στο Κονγκό, μετά τις δύο «κανονιές» του Χάρι Κέιν, ο υπεύθυνος τύπου της Αφρικανικής ομάδας ανακοίνωσε ζωντανά μπροστά σε όλους για τον θάνατο του πατέρα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.

Ο Ντεσάμπρ έδειξα φανερά αμήχανος και απλώς ευχαρίστησε για τα συλλυπητήρια, ωστόσο άγνωστο παραμένει το αν ο τεχνικός του Κονγκό γνώριζε για τον θάνατο του πατέρα του, ή ενημερώθηκε live κατά τη συνέντευξη Τύπου μαζί με όλο τον κόσμο.

Alla sconfitta amara della Repubblica Democratica del Congo con l’Inghilterra, si è aggiunta per l’allenatore dei “leopardi” Sébastien Desabre anche la morte del padre proprio nelle ore del match.



Durante la conferenza stampa dopo la partita, prima di chiudere, l'addetto stampa… pic.twitter.com/ctnor7sUA6 — Repubblica (@repubblica) July 2, 2026

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