Live - Αγγλία - Κονγκό 0-1: Ο Σιπένγκα τιμωρεί τα «Τρία Λιοντάρια»

Σε εξέλιξη ο αγώνας για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Μίλτος Τσεκούρας

Live - Αγγλία - Κονγκό 0-1: Ο Σιπένγκα τιμωρεί τα «Τρία Λιοντάρια»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σοκάρει τους Άγγλους και παίρνει προβάδισμα στο σκορ στον αγώνα για τους «32» του Μουντιάλ 2026.

Η μπάλα έφτασε από δεξιά στα αριστερά της περιοχής και ο Σιπένγκα πλάσαρε ιδανικά με το δεξί, στην κλειστή γωνία του Πίκφορντ για το 1-0

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