Live - Αγγλία - Κονγκό 0-1: Ο Σιπένγκα τιμωρεί τα «Τρία Λιοντάρια»

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σοκάρει τους Άγγλους και παίρνει προβάδισμα στο σκορ στον αγώνα για τους «32» του Μουντιάλ 2026.

Η μπάλα έφτασε από δεξιά στα αριστερά της περιοχής και ο Σιπένγκα πλάσαρε ιδανικά με το δεξί, στην κλειστή γωνία του Πίκφορντ για το 1-0