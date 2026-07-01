Live - Αγγλία - Κονγκό 0-1: Ο Σιπένγκα τιμωρεί τα «Τρία Λιοντάρια»
Σε εξέλιξη ο αγώνας για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
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Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σοκάρει τους Άγγλους και παίρνει προβάδισμα στο σκορ στον αγώνα για τους «32» του Μουντιάλ 2026.
Η μπάλα έφτασε από δεξιά στα αριστερά της περιοχής και ο Σιπένγκα πλάσαρε ιδανικά με το δεξί, στην κλειστή γωνία του Πίκφορντ για το 1-0
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