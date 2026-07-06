Μουντιάλ 2026: Ο Χάρι Κέιν πήγε για δηλώσεις και… είχε κλείσει η φωνή του – Βίντεο

Η Αγγλία επικράτησε με 3–2 του Μεξικού σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και πήρε μία δραματική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει το έκτο του τέρμα στη διοργάνωση και εν συνεχεία να χαρίζει ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο.

Η φωνή του Άγγλου γκολτζή είχε κλείσει μετά την υπερπροσπάθεια στο «Αζτέκα», με αποτέλεσμα η προσπάθειά του να κάνει δηλώσεις να μην στέφεται με μεγάλη επιτυχία.