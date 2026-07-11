Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο

Της επιτέθηκε καθώς προσπαθούσε να μετρήσει την θερμοκρασία της

Ανθή Κουρεντζή

Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό θάνατο βρήκε 27χρονη κτηνίατρος στην Ινδία όταν δέχθηκε επίθεση από εξαγριωμένη έγκυο ιπποπόταμο, όταν μπήκε στον χώρο του ζώου σε ζωολογικό κήπο για να μετρήσει τη θερμοκρασία του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/7) στο Tavarekoppa Lion and Safari Zoo στην Καρνατάκα της Ινδίας.

Αφού η Sameeksha Reddy ολοκλήρωσε τον τυπικό έλεγχο σε έναν παπαγάλο Sun Conure στις 22:30, πήγε περίπου στις 23:45 στον χώρο της εγκύου ιπποπόταμου, χρησιμοποιώντας θερμική κάμερα.

1783798421955-665261084-india.jpg

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζώο, που ονομάζεται Hamsini, επιτέθηκε ξαφνικά στη νεαρή κτηνίατρο μετά την ολοκλήρωση της θερμικής σάρωσης, κατασπαράζοντάς την.

Η Reddy μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή Shivamogga, σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της το πρωί της Παρασκευής.

ktiniatros.jpg

Η 27χρονη Sameeksha Reddy

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η κτηνίατρος υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ακατάσχετη αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε τελικά στον θάνατό της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ζωολογικού πάρκου, η ιπποπόταμος αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου τη μετέφερε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Shivamogga, όπου κατέληξε το πρωί της Παρασκευής.

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ατυχές», ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Eshwar Khandre, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Reddy σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Κάθε ζωή είναι πολύτιμη. Είθε ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένεια να αντέξει αυτή την απώλεια», είπε.

ippopotamos.jpg

Ο ίδιος έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να καταβληθεί αποζημίωση στην οικογένεια μετά το περιστατικό.

Ο Khandre ζήτησε επίσης οι κτηνίατροι σε όλους τους ζωολογικούς κήπους της πολιτείας να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά την περίθαλψη άγριων ζώων.

Παράλληλα, διέταξε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό από ομάδα ανώτερων κτηνιάτρων και δασικών αξιωματούχων, ζητώντας να υποβληθεί σχετική έκθεση εντός επτά ημερών.

Η ιπποπόταμος που επιτέθηκε στην κτηνίατρο είχε μεταφερθεί στο σαφάρι του Shivamogga από τον ζωολογικό κήπο της Mysuru πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια και βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση λόγω της εγκυμοσύνης της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πιθανή καθυστέρηση στη σέντρα του Αγγλία – Νορβηγία λόγω ζέστης!

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στις Φυλακές Βόλου: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συνθήκες που απειλούν την ασφάλεια τους

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Εφημερίδα Τεχεράνης: «Η Μελόνι μπήκε στη μαύρη λίστα για τον θάνατο Χαμενεΐ» - Με πορτοκαλί φόρμα

22:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το χρυσό μυστικό που έκρυβε για 75 χρόνια η οροφή της Βασιλικής της Αγίας Μαρίνας

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ 3-0: Άρεσε το Τριφύλλι στο φιλικό με τους Ελβετούς (vids)

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες στην είσοδο καταστήματος – Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το πρώτο «Νοσοκομείο Φυτών» είναι γεγονός - Οι «ασθενείς» μπαίνουν σε ορό και καραντίνα

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον πυροβολισμό του 20χρονου - «Μαραθώνια» απολογία

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

21:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Παΐσιος: Πλήθος πιστών συρρέει για προσκύνημα στη Σουρωτή, 32 χρόνια μετά την εκδημία του

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι μοιράστηκε την γλυκιά παράδοση που έχει καθιερώσει με την οικογένειά του για να τιμά την μητέρα του

21:11LIFESTYLE

Influencer έπεσε από τον 27ο όροφο στο Ντουμπάι

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Βουδιστές μοναχοί οργανώνουν προγράμματα γνωριμιών για singles στη Νότια Κορέα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πνίγηκαν λουόμενοι σε Τήνο, Σύρο και Ίο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στα σακίδια κρύβονται τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκαν οι δύο φωτιές στην Παραμυθιά - Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον πυροβολισμό του 20χρονου - «Μαραθώνια» απολογία

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε μέλι με ψωμί ολικής αλέσεως

21:11LIFESTYLE

Influencer έπεσε από τον 27ο όροφο στο Ντουμπάι

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πνίγηκαν λουόμενοι σε Τήνο, Σύρο και Ίο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στα σακίδια κρύβονται τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών

21:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Παΐσιος: Πλήθος πιστών συρρέει για προσκύνημα στη Σουρωτή, 32 χρόνια μετά την εκδημία του

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας μετά τις 15 Ιουλίου

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

16:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στη Νότια Αφρική: Βρέθηκε νεκρός ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ

14:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο υδράργυρος από την Κυριακή – Πού θα «αγγίξει» τους 40℃

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι μοιράστηκε την γλυκιά παράδοση που έχει καθιερώσει με την οικογένειά του για να τιμά την μητέρα του

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγνωστοι άφησαν 18 σφαίρες στην είσοδο καταστήματος – Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών αποδείχθηκε… καλλιτέχνης: Ο λαγοκέφαλος στον βυθό της Ιαπωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ