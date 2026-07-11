Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο

Τραγικό θάνατο βρήκε 27χρονη κτηνίατρος στην Ινδία όταν δέχθηκε επίθεση από εξαγριωμένη έγκυο ιπποπόταμο, όταν μπήκε στον χώρο του ζώου σε ζωολογικό κήπο για να μετρήσει τη θερμοκρασία του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/7) στο Tavarekoppa Lion and Safari Zoo στην Καρνατάκα της Ινδίας.

Αφού η Sameeksha Reddy ολοκλήρωσε τον τυπικό έλεγχο σε έναν παπαγάλο Sun Conure στις 22:30, πήγε περίπου στις 23:45 στον χώρο της εγκύου ιπποπόταμου, χρησιμοποιώντας θερμική κάμερα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζώο, που ονομάζεται Hamsini, επιτέθηκε ξαφνικά στη νεαρή κτηνίατρο μετά την ολοκλήρωση της θερμικής σάρωσης, κατασπαράζοντάς την.

Η Reddy μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή Shivamogga, σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της το πρωί της Παρασκευής.

Η 27χρονη Sameeksha Reddy

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η κτηνίατρος υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ακατάσχετη αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε τελικά στον θάνατό της.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ζωολογικού πάρκου, η ιπποπόταμος αναμενόταν να γεννήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου τη μετέφερε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Shivamogga, όπου κατέληξε το πρωί της Παρασκευής.

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ατυχές», ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Eshwar Khandre, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Reddy σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Κάθε ζωή είναι πολύτιμη. Είθε ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένεια να αντέξει αυτή την απώλεια», είπε.

Ο ίδιος έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να καταβληθεί αποζημίωση στην οικογένεια μετά το περιστατικό.

Ο Khandre ζήτησε επίσης οι κτηνίατροι σε όλους τους ζωολογικούς κήπους της πολιτείας να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά την περίθαλψη άγριων ζώων.

Παράλληλα, διέταξε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό από ομάδα ανώτερων κτηνιάτρων και δασικών αξιωματούχων, ζητώντας να υποβληθεί σχετική έκθεση εντός επτά ημερών.

Η ιπποπόταμος που επιτέθηκε στην κτηνίατρο είχε μεταφερθεί στο σαφάρι του Shivamogga από τον ζωολογικό κήπο της Mysuru πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια και βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση λόγω της εγκυμοσύνης της.

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