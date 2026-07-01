Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

Τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην παραλία Αραμπασάδα, στην Ταραγόνα της Ισπανίας, όταν ένας άνδρας που κοιμόταν στην άμμο παρασύρθηκε κατά λάθος από όχημα της δημοτικής υπηρεσίας καθαρισμού της ακτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου EFE, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί. Μετά την παράσυρση, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Joan XXIII της Ταραγόνα, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada (Tarragona) ha muerto tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza. Se trataba de una persona sin hogar y dormía en la arena tapado con una manta https://t.co/ZExm3S6gPt

— EL PAÍS (@el_pais) July 1, 2026



Όπως ανέφερε ο δήμος, ο άνδρας ήταν άστεγος και κοιμόταν στην άμμο, σκεπασμένος με μια κουβέρτα. Ο οδηγός του οχήματος καθαριότητας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, δεν τον αντιλήφθηκε.

Οι Mossos d’Esquadra έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο δήμος διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει όσα συνέβησαν, προκειμένου να ληφθούν νέα μέτρα ασφαλείας και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

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