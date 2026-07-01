Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

Ο άτυχος άνδρας που ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα στην αμμουδιά δεν έγινε αντιληπτός από τον οδηγό του οχήματος 

Ανθή Κουρεντζή

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία
El Pais
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην παραλία Αραμπασάδα, στην Ταραγόνα της Ισπανίας, όταν ένας άνδρας που κοιμόταν στην άμμο παρασύρθηκε κατά λάθος από όχημα της δημοτικής υπηρεσίας καθαρισμού της ακτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου EFE, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί. Μετά την παράσυρση, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Joan XXIII της Ταραγόνα, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Όπως ανέφερε ο δήμος, ο άνδρας ήταν άστεγος και κοιμόταν στην άμμο, σκεπασμένος με μια κουβέρτα. Ο οδηγός του οχήματος καθαριότητας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, δεν τον αντιλήφθηκε.

Οι Mossos d’Esquadra έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο δήμος διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει όσα συνέβησαν, προκειμένου να ληφθούν νέα μέτρα ασφαλείας και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ANNOUNCEMENTS

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες της εκδήλωσης «Solferino 2026»

14:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϋ: Μωρουδιακή φωτογραφία του Χίτλερ βρέθηκε σε λεύκωμα αποφοίτησης μαθητών Γυμνασίου

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Τι κρύβεται πίσω από το «ντόμινο» επιθέσεων και το μήνυμα της κυβέρνησης για τη νέα μορφή τρομοκρατίας

14:25Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οργή στην κυβέρνηση για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ

14:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Μείωση πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 3,9% στον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Νέα ένταση και νέα διακοπή - Διαμαρτυρία συγγενών των θυμάτων

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με drone σε κτήριο στην Μόσχα - Νεκρό ένα βρέφος 6 μηνών

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό χάνει ισορροπία και 2.000 κιβώτια μπύρας πλημμυρίζουν αυτοκινητόδρομο στις Φιλιππίνες

14:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζον Λέτζεντ: Ο τελευταίος που τραγούδησε στο Ηρώδειο - Το ιστορικό φινάλε πριν από την αναστήλωση

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Δεν σας φοβόμαστε» - Το μήνυμα για τα γκαζάκια σε σπίτια «γαλάζιων» στελεχών

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

13:29LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Συλλεκτική Barbie η τραγουδίστρια - «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

13:22LIFESTYLE

Κρις Μπράουν: Θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Βέροια: 17χρονος παρέσυρε με τρακτέρ τον θείο του

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Στο δρόμο και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας - Εκκενώθηκε καθώς υπέστη ζημιές στο ισόγειο μετά την κατάρρευση - Έλεγχοι της Πολεοδομίας

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ματίνα Παναγιωτελίδου σε ηλικία 53 ετών

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μονακό με τη γυναίκα που ακρωτηριάστηκε από βόμβα - «Δεν είμαι εγώ» λέει η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για γκαζάκια σε σπίτια Αφροδίτης Νέστορα και άλλων 2 στελεχών της ΝΔ: «Άνανδρη δολοφονική επίθεση, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο 44χρονος οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με μάνα και κόρη πήγε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου για να μη φανεί πώς οδηγούσε

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ζευγάρι αποταμίευσε ένα εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40

09:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα - Το σημερινό πρόγραμμα

10:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ