Φρικτός θάνατος για άστεγο: Τον παρέσυρε όχημα καθαρισμού ενώ κοιμόταν στην παραλία
Ο άτυχος άνδρας που ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα στην αμμουδιά δεν έγινε αντιληπτός από τον οδηγό του οχήματος
Τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην παραλία Αραμπασάδα, στην Ταραγόνα της Ισπανίας, όταν ένας άνδρας που κοιμόταν στην άμμο παρασύρθηκε κατά λάθος από όχημα της δημοτικής υπηρεσίας καθαρισμού της ακτής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου EFE, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί. Μετά την παράσυρση, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Joan XXIII της Ταραγόνα, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.
Όπως ανέφερε ο δήμος, ο άνδρας ήταν άστεγος και κοιμόταν στην άμμο, σκεπασμένος με μια κουβέρτα. Ο οδηγός του οχήματος καθαριότητας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, δεν τον αντιλήφθηκε.
Οι Mossos d’Esquadra έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο δήμος διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει όσα συνέβησαν, προκειμένου να ληφθούν νέα μέτρα ασφαλείας και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.