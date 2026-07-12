Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα - Τι είναι το Manhattanhenge

Η αμερικανική μητρόπολη φιλοξενεί την εκδοχή του μεσαίου δίσκου της συναρπαστικής αστρονομικής ευθυγράμμισης

Μάνος Χατζηγιάννης

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα - Τι είναι το Manhattanhenge
EPA ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Manhattanhenge είναι ένα φαινόμενο όπου ο ήλιος δύει ευθυγραμμισμένος με το ορθογώνιο πλέγμα των δρόμων του Μανχάταν, δημιουργώντας εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
  • Η ευθυγράμμιση οφείλεται στην περιστροφή περίπου 30 μοιρών του οδικού πλέγματος της Νέας Υόρκης σε σχέση με τον γεωγραφικό Βορρά.
  • Το φαινόμενο συμβαίνει λίγο πριν και μετά το θερινό ηλιοστάσιο, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές και φωτογράφους κάθε χρόνο.
  • Ο όρος Manhattanhenge επινοήθηκε το 1997 από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, εμπνευσμένος από το Stonehenge στην Αγγλία.
  • Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται σε άλλες πόλεις, αλλά το Manhattanhenge ξεχωρίζει λόγω των ψηλών κτιρίων και της ανεμπόδιστης θέας προς τον ποταμό Hudson.
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Η Νέα Υόρκη περιμένει με ανυπομονησία το εμβληματικό φαινόμενο Manhattanhenge του 2026, με τους ουρανοξύστες της έτοιμους να μεταμορφωθούν στο τέλειο σκηνικό για ένα εκθαμβωτικό ηλιοβασίλεμα

Όπως συνέβη χθες, έτσι και απόψε, Κυριακή 12 Ιουλίου, εκατομμύρια άνθρωποι θα συγκεντρωθούν κατά μήκος των κύριων αρτηριών του Midtown Manhattan για να παρακολουθήσουν τον ήλιο να δύει ακριβώς ευθυγραμμισμένος με το ορθογώνιο πλέγμα των δρόμων του Μανχάταν.

Μόλις ένα μήνα πριν μια ηλιακή έκλειψη διασχίσει τα βορειοανατολικά της ηπείρου, η μητρόπολη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν τον αστρικό δίσκο που κατεβαίνει σε τέλεια ευθυγράμμιση με τους δρόμους της πόλης. Μετά το χθεσινό θέαμα, σήμερα στις 8:21 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, οι θεατές θα μπορούν να απολαύσουν την υποβλητική παραλλαγή της ημισφαιρικής επιφάνειας που σιγά σιγά εξασθενεί κάτω από τον ορίζοντα, κλείνοντας επίσημα τις εκδηλώσεις της χρονιάς.

Η αστική γεωμετρία πίσω από ένα εκπληκτικό φαινόμενο

Το γεγονός συμβαίνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από το Θερινό Ηλιοστάσιο για καθαρά λόγους πολεοδομικού σχεδιασμού. Το οδικό πλέγμα του Μανχάταν, στην πραγματικότητα, δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο κατά μήκος των πραγματικών βασικών αξόνων Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Αντίθετα, η διάταξη περιστρέφεται περίπου 30 μοίρες ανατολικά σε σχέση με τον πραγματικό γεωγραφικό Βορρά.

Manhattanhenge in New York

Αυτή η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα διασφαλίζει ότι η γραμμή του ηλιοβασιλέματος συμπίπτει με τους διασταυρούμενους δρόμους της γειτονιάς σε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες, λίγο πριν και μετά το Ηλιοστάσιο.

Κατά την ισημερία, το ηλιοβασίλεμα συμβαίνει ακριβώς στη Δύση, ενώ κοντά στο Ηλιοστάσιο του Ιουνίου, φτάνει στο πιο ακραίο σημείο του στραμμένο βορειοδυτικά. Αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι προοπτικών δημιουργεί το οπτικό εφέ που ονομάστηκε Manhattanhenge από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, ένας όρος που επινοήθηκε προς σαφή φόρο τιμής στην περίφημη τοποθεσία του Στόουνχεντζ στην Αγγλία, η οποία για χιλιετίες ήταν προσανατολισμένη προς τις πρώτες ακτίνες του καλοκαιρινού πρωινού.

Manhattanhenge

Το φαινόμενο προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες φωτογράφους και λάτρεις των μοναδικών στιγμών της φύσης, που κατακλύζουν τα πεζοδρόμια τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές, προσπαθώντας να απαθανατίσουν τη μαγική ευθυγράμμιση του ήλιου με τους δρόμους της μεγαλούπολης.

APTOPIX Manhattanhenge

Ο ήλιος δύει ανάμεσα στα κτίρια κατά μήκος της 42ης οδού στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου γνωστού ως Manhattanhenge, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

AP

Τι σημαίνει το όνομα Manhattanhenge

Ο όρος «Manhattanhenge» επινοήθηκε το 1997 από τον αστροφυσικό Neil deGrasse Tyson, διευθυντή του Πλανηταρίου Hayden στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης. Ο Tyson εμπνεύστηκε τον όρο μετά από επίσκεψή του στο Stonehenge, το αρχαίο προϊστορικό μνημείο της Αγγλίας, γνωστό για την αστρονομική του ευθυγράμμιση κατά το θερινό ηλιοστάσιο.

Όπως στο Stonehenge οι ακτίνες του ήλιου χτυπούν το κέντρο του κύκλου των λίθων, έτσι και στη Νέα Υόρκη ο ήλιος φαίνεται να εισέρχεται ακριβώς ανάμεσα στα κτίρια του Μανχάταν, φωτίζοντας ολόκληρους δρόμους με ακρίβεια... αστρονομική.

APTOPIX Manhattanhenge

Φωτογραφίζουν το ηλιοβασίλεμα του Manhattanhenge από την East 42nd Street, Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

AP

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τους αρχαίους κατασκευαστές του Stonehenge, το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Υόρκης δεν δημιουργήθηκε με αυτόν τον σκοπό – ήταν καθαρά σύμπτωση. Τα πιο δημοφιλή σημεία για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο είναι οι πλατιοί ανατολικο-δυτικοί δρόμοι του Μανχάταν: 14th Street, 23rd Street, 34th Street, 42nd Street και 57th Street.

Όσο πιο ανατολικά στέκεται κανείς, τόσο εντυπωσιακότερη είναι η θέα, καθώς ο ήλιος ευθυγραμμίζεται με τις προσόψεις των κτιρίων, δημιουργώντας μια εκπληκτική οπτική προοπτική. Εξίσου καλή θέα προσφέρει και το Long Island City στο Queens, απέναντι από το Μανχάταν.

Υπάρχουν άλλα «-henge» στον κόσμο;

Αν και το Manhattanhenge είναι το πιο γνωστό, παρόμοια φαινόμενα συμβαίνουν και σε άλλες πόλεις με γεωμετρικά πλέγματα δρόμων, όπως:

  • Chicagohenge και Baltimorehenge: Στοίχιση του ήλιου με τους δρόμους τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο (ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή ισημερία).

  • Torontohenge: Συμβαίνει τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, το Manhattanhenge ξεχωρίζει λόγω των υψηλών κτιρίων και της ανεμπόδιστης θέας προς τον ποταμό Hudson, που κάνουν το φαινόμενο αληθινά εντυπωσιακό και μοναδικό παγκοσμίως.

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