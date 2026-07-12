Νέα δεδομένα για την ενδομητρίωση: Νέα τεστ μειώνουν τη διάγνωση από τα 9 χρόνια σε λίγες μέρες

Το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) ενέκρινε μη επεμβατικές μεθόδους με δείγμα σάλιου και ηλεκτρικούς αισθητήρες, βάζοντας τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία εκατομμυρίων γυναικών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Νέα δεδομένα για την ενδομητρίωση: Νέα τεστ μειώνουν τη διάγνωση από τα 9 χρόνια σε λίγες μέρες
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα νέα τεστ EndoSure και Endotest μειώνουν τον χρόνο διάγνωσης της ενδομητρίωσης από εννέα χρόνια σε λίγες ημέρες ή λεπτά.
  • Το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει και χρηματοδοτεί τις μη επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης της ενδομητρίωσης.
  • Το Endotest ανιχνεύει βιολογικούς δείκτες μέσω σάλιου, ενώ το EndoSure μετρά ηλεκτρικά σήματα στο έντερο σε 45 λεπτά.
  • Η έγκαιρη διάγνωση με τα νέα τεστ επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη θεραπείας και μειώνει τον χρόνιο πόνο των ασθενών.
  • Η χρήση των νέων τεστ αποσυμφορεί το σύστημα υγείας, ελευθερώνοντας ραντεβού και χειρουργικές αίθουσες.
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Επαναστατική αλλαγή στη διάγνωση της ενδομητρίωσης φέρνουν δύο νέα τεστ, το EndoSure και το Endotest, τα οποία υπόσχονται να μειώσουν δραστικά τον χρόνο αναμονής για μια έγκυρη γνωμάτευση — από τον σημερινό μέσο όρο των εννέα ετών, σε μόλις λίγες ημέρες ή και λεπτά. Το τεστ σάλιου (Endotest), το οποίο μόλις εγκρίθηκε για χρήση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως μια εξέλιξη που «αλλάζει τα δεδομένα» στον τομέα της γυναικολογίας.

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, οι γιατροί μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν αυτές τις δύο μη επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από το NHS, ενώ παράλληλα οι ερευνητές θα συλλέγουν επιπλέον δεδομένα για τα ποσοστά επιτυχίας τους. Το Endotest αναλύει δείγμα σάλιου για τον εντοπισμό μικροσκοπικών βιολογικών δεικτών (microRNAs), οι οποίοι υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία της νόσου. Από την άλλη, το EndoSure, μια εξέταση διάρκειας 45 λεπτών, ανιχνεύει την ενδομητρίωση μετρώντας τα ηλεκτρικά σήματα στο έντερο μέσω αισθητήρων που τοποθετούνται στην κοιλιακή χώρα, αφού προηγουμένως η ασθενής έχει μείνει νηστική.

Η ενδομητρίωση επηρεάζει περίπου μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επώδυνη πάθηση, κατά την οποία κύτταρα παρόμοια με αυτά του ενδομητρίου αναπτύσσονται σε άλλα σημεία του σώματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν η πολυετής καθυστέρηση στη διάγνωση, η οποία γινόταν αποκλειστικά μέσω λαπαροσκόπησης —μιας επεμβατικής διαδικασίας υπό γενική αναισθησία, όπου μια μικρή κάμερα εισάγεται μέσω τομής στην κοιλιά για τον έλεγχο της πυέλου.

Η Δρ. Αναστασία Χαλκίδου, ανακοινώνοντας τα νέα τεστ, εξήγησε τη σημασία αυτής της εξέλιξης: «Αυτή η καθυστέρηση σημαίνει ότι οι γυναίκες ζουν με χρόνιο πυελικό πόνο. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν αυτό, επιτρέποντας την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη έναρξη της θεραπείας».

Τα οφέλη των νέων τεστ επιβεβαιώνουν και οι ίδιες οι ασθενείς. Η 23χρονη Άμι Ρόμπερτσον εμφάνισε συμπτώματα στα 16 της, όμως οι γιατροί επέμεναν λανθασμένα ότι έπασχε από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. «Για χρόνια μού έλεγαν ότι ο πόνος μου οφειλόταν σε κάτι άλλο. Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου», αναφέρει η δασκάλα πιλάτες από τη Γλασκώβη, η οποία διαγνώστηκε τελικά χάρη στα μη επεμβατικά τεστ. Ανάλογη είναι και η ιστορία της 15χρονης Σίμραν Τσάβντα, η οποία υπέφερε από τα 13 της, και της 20χρονης Έμπονι Ντάουντελ, η οποία χρειάστηκε οκτώ χρόνια και ρομποτική χειρουργική επέμβαση το 2025, τονίζοντας πως αν είχε διαγνωστεί νωρίτερα, η κατάστασή της δεν θα είχε προχωρήσει τόσο.

Τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης περιλαμβάνουν έντονη αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση, κόπωση, πόνο κατά την ούρηση ή την κένωση, χρόνιο πυελικό πόνο και υπογονιμότητα.

Ενώ το δείγμα του Endotest αποστέλλεται σε εργαστήριο για ανάλυση, τα αποτελέσματα του EndoSure είναι διαθέσιμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 45λεπτης εξέτασης. Η Δρ. Γκέιλ Μπάσμπι, γυναικολόγος στο Μάντσεστερ, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει μόνο τη ζωή των ασθενών, αλλά αποσυμφορεί και το σύστημα υγείας, απελευθερώνοντας πολύτιμα ραντεβού και χειρουργικές αίθουσες για όσους βρίσκονται σε λίστες αναμονής.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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