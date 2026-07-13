Ιταλία: Η ακραία ζέστη απειλεί την παρμεζάνα - «Να μη γίνουμε η τελευταία γενιά που θα τη φάει...»

Snapshot Η κλιματική κρίση μειώνει έως και 10% την παραγωγή γάλακτος λόγω θερμικού στρες στις αγελάδες και απειλεί την τροφή τους εξαιτίας της ξηρασίας.

Οι παραγωγοί παρμεζάνας χρησιμοποιούν ακριβά συστήματα ψύξης και υδρονέφωσης για την προστασία των ζώων, αυξάνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας στις αποθήκες ωρίμανσης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% κατά τους καύσωνες, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η βιομηχανία Parmigiano Reggiano αποφέρει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και εξαρτάται από την προστασία από την κλιματική αλλαγή, καθώς το προϊόν έχει ιστορία πάνω από 800 χρόνια.

Η κλιματική κρίση δημιουργεί κίνδυνο για τη μείωση της ποσότητας και ποιότητας του γάλακτος, καθώς και για την αύξηση του κόστους παραγωγής της παρμεζάνας. Snapshot powered by AI

Πριν από πέντε δεκαετίες, οι κτηνοτρόφοι στην περίφημη περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία είχαν μια απλή καλοκαιρινή ρουτίνα: άνοιγαν τα παράθυρα των αχυρώνων τους κατά τη διάρκεια της νύχτας για να δροσίζονται τα ζώα. Σήμερα, καθώς τα κύματα καύσωνα καταρρίπτουν το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα παράθυρα παραμένουν ερμητικά ανοιχτά όλο το εικοσιτετράωρο και οι παραγωγοί επιστρατεύουν προηγμένα συστήματα ψύξης για να προστατεύσουν τις αγελάδες τους και, κατ' επέκταση, τη βιομηχανία του Parmigiano Reggiano, ενός τυριού με ιστορία που ξεπερνά τα 800 χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή πλήττει πλέον τον πυρήνα αυτής της παραδοσιακής παραγωγής, δημιουργώντας μια διπλή απειλή: τη δραματική μείωση της πρώτης ύλης και την κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Η ακραία ζέστη «στερεύει» την παραγωγή γάλακτος

Το αυθεντικό Parmigiano Reggiano βασίζεται σε μια αυστηρή παράδοση και απαιτεί μόλις τρία συστατικά: γάλα, αλάτι και πυτιά. Η παραγωγή του επιτρέπεται αποκλειστικά σε πέντε συγκεκριμένες επαρχίες της Ιταλίας, όπου οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται μόνο με χόρτο και σανό που καλλιεργούνται τοπικά. Ωστόσο, οι πρόσφατες θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου ανατρέπουν τις ισορροπίες.

Όταν η ζέστη φτάνει σε αυτά τα επίπεδα, οι αγελάδες στρεσάρονται, περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και η παραγωγή γάλακτος μειώνεται έως και 10%. Παράλληλα, η παρατεταμένη ξηρασία απειλεί την ίδια την τροφή των ζώων, καθώς χωρίς βροχές δεν μπορεί να παραχθεί ο απαραίτητος σανός. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι παραγωγοί εγκαθιστούν ακριβούς βιομηχανικούς ανεμιστήρες και συστήματα υδρονέφωσης, μια κίνηση που προστατεύει μεν τα ζώα, αλλά εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος στα ύψη.

Το κόστος ωρίμανσης της παρμεζάνας

Το πρόβλημα δεν σταματά στους στάβλους, αλλά επεκτείνεται και στις ειδικές αποθήκες ελεγχόμενου κλίματος, γνωστές και ως «τράπεζες παρμεζάνας». Εκεί, τα κεφάλια του τυριού πρέπει να ωριμάσουν για τουλάχιστον 12 μήνες, και σε κάποιες περιπτώσεις για τρία χρόνια ή και περισσότερο. Η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας και υγρασίας σε αυτούς τους χώρους είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Σε περιόδους αιχμής του καύσωνα, η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε αυτές τις αποθήκες αυξάνεται κατά περίπου 30%. Για να μετριάσουν τις απώλειες, οι διαχειριστές των αποθηκών αναβαθμίζουν συνεχώς τη μόνωση των κτιρίων, βελτιώνουν τα συστήματα ψύξης και στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποθηκεύονται εκατοντάδες χιλιάδες ροδέλες τυριού, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Παράδοση και Μέλλον ενός θησαυρού 4,5 δισεκατομμυρίων

Πίσω από τα τείχη των αποθηκών, η σύγχρονη τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία συνεργάζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας. Κάθε κεφάλι Parmigiano Reggiano υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους, που περιλαμβάνουν ακόμα και σαρώσεις με ακτίνες Χ για τον εντοπισμό εσωτερικών ρωγμών. Ταυτόχρονα, ειδικοί αξιολογητές χτυπούν εβδομαδιαίως το τυρί με μικρά σφυριά, «ακούγοντας» τον ήχο για να εντοπίσουν τυχόν ελαττώματα που προκλήθηκαν από την παλαίωση.

Η βιομηχανία της παρμεζάνας αποτελεί βασικό πυλώνα της ιταλικής οικονομίας, αποφέροντας έσοδα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων –και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του εξωτερικού– η ανάγκη για προστασία του προϊόντος από την κλιματική κρίση είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

«Εάν τα ακραία φαινόμενα γίνουν πιο μακροχρόνια και πιο έντονα, σίγουρα θα έχουν αντίκτυπο τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του γάλακτος, αλλά πάνω απ' όλα θα οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος. Η παρμεζάνα υπάρχει εδώ και περισσότερα από 800 χρόνια. Δεν θέλουμε να είμαστε η τελευταία γενιά που θα τη φάει » λέει ο Πάολο Γκαντσέρλι, διευθυντής διεθνών πωλήσεων στον όμιλο τροφίμων GranTerre, ο οποίος κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025,

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