Συναγερμός στην Ευρώπη: Πάνω από 10.000 θάνατοι από την ακραία ζέστη τον Ιούνιο

Η Ευρώπη κατέγραψε 10.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία

Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στην Ευρώπη: Πάνω από 10.000 θάνατοι από την ακραία ζέστη τον Ιούνιο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρώπη κατέγραψε πάνω από 10.000 επιπλέον θανάτους λόγω του καύσωνα στο τέλος Ιουνίου, με τους περισσότερους να είναι άτομα άνω των 65 ετών.
  • Η ακραία ζέστη προκάλεσε θανάτους κυρίως μέσω θερμοπληξίας και επιδείνωσης καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων.
  • Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αύξησε την ένταση και τη συχνότητα του καύσωνα.
  • Δεν βρέθηκαν άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως έξαρση COVID-19, που να εξηγούν την αύξηση της θνησιμότητας εκείνη την εβδομάδα.
  • Η Γαλλία και το Βέλγιο είχαν τη μεγαλύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα, με το Βέλγιο να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση σε περίοδο καύσωνα από το 2000.
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Οι ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη γηραιά ήπειρο στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η συντριπτική πλειοψηφία — περισσότεροι από 9.000 — ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το EuroMOMO, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

APTOPIX France Europe Heatwave

Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει θάνατο προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τους ηλικιωμένους να συγκαταλέγονται στους πιο ευάλωτους. «Το να παρατηρείται αυτού του μεγέθους υπερβάλλουσα θνησιμότητα αυτή την εποχή του χρόνου είναι ασυνήθιστο», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός του Δανικού Ινστιτούτου Statens Serum, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO.«Είναι δύσκολο να αποδοθεί αυτή η τόσο αυξημένη υπερβάλλουσα θνησιμότητα σε οτιδήποτε άλλο πέρα από την ακραία ζέστη», πρόσθεσε.

Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι ο καύσωνας των τελευταίων ημερών του Ιουνίου ήταν «σχεδόν αδύνατο» να συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία καθιστά τους καύσωνες συχνότερους και εντονότερους. Τα στοιχεία, που προέρχονται από τις εθνικές στατιστικές θνησιμότητας 27 ευρωπαϊκών χωρών, αφορούν τους επιπλέον θανάτους από όλες τις αιτίες – όχι μόνο όσους σχετίζονται με τη ζέστη – κατά την εβδομάδα 22 έως 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί σημαντικοί παράγοντες, όπως έξαρση της COVID-19, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση στους 10.650 επιπλέον θανάτους εκείνη την εβδομάδα.

Ο ακραίος καύσωνας στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Germany Europe Heatwave

Μόναχο, Γερμανία

AP/Matthias Schrader

Το EuroMOMO δεν δημοσιεύει στοιχεία υπερβάλλουσας θνησιμότητας ανά χώρα. Ωστόσο, σημειώνει ότι η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι μοναδικές δύο ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν «πολύ υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα» την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Στο Βέλγιο, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε περίοδο καύσωνα από το 2000, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας Sciensano. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια των καυσώνων του Μαΐου και του Ιουνίου.

Από αυτούς τους θανάτους, το 42% αποδόθηκε στην πρόσθετη θερμότητα που προκάλεσε η υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τα ευρήματα του Imperial College London, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) και του London School of Hygiene & Tropical Medicine).

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