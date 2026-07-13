Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

Άγνωστη παραμένει η αιτία θανάτου του ηθοποιού, ο οποίος λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακοινώσει πως είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σαμ Νιλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, με την αιτία θανάτου να παραμένει άγνωστη.
  • Η οικογένειά του περιέγραψε τον θάνατό του ως «ξαφνικό και απροσδόκητο» και ζήτησε σεβασμό για την ιδιωτικότητά τους.
  • Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει λίγους μήνες πριν ότι ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο μετά από μακρά μάχη με καρκίνο του αίματος.
  • Υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή και δαπανηρή θεραπεία με Τ-κύτταρα CAR, η οποία τροποποιεί γενετικά τα Τ-κύτταρα για να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.
  • Ο Σαμ Νιλ έγινε γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στη σειρά ταινιών Jurassic Park, και ανακοίνωσε τη διάγνωσή του το 2022 ενώ προωθούσε το Jurassic World Dominion.
Snapshot powered by AI

Ο Σαμ Νιλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών λίγους μήνες αφότου αποκάλυψε ότι ήταν «απαλλαγμένος από καρκίνο» μετά από μακρά μάχη με έναν τύπο καρκίνου του αίματος.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός - ο οποίος πρωταγωνίστησε σε υπερπαραγωγές όπως το Jurassic Park, το «Peaky Blinders» και το The Piano - πέθανε στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ τη Δευτέρα, με την αιτία θανάτου του να παραμένει άγνωστη.

Η οικογένεια περιέγραψε τον θάνατό του ως «ξαφνικό και απροσδόκητο» σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Instagram.

«Με τεράστια θλίψη η whānau (οικογένεια) του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από οικογένεια και πέρασε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε όλη του τη ζωή», είπαν.

«Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Sam παρέμεινε απαλλαγμένος από καρκίνο. Θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent's για την απίστευτη φροντίδα τους.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την ανυπολόγιστη απώλεια».

Τον Απρίλιο, ο Νιλ - ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Δρ. 'Αλαν Γκραντ στο franchise του Jurassic Park - ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο.

Σε συνέντευξή του στο Channel Seven, ο Neill περιέγραψε πόσο κοντά έφτασε στον θάνατο αφού η χημειοθεραπεία σταμάτησε να λειτουργεί. Μια δαπανηρή, πρωτοποριακή θεραπεία παρέτεινε τη ζωή του.

Υποβλήθηκε σε μια ειδική θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία με Τ-κύτταρα CAR, η οποία τροποποιεί γενετικά τα Τ-κύτταρα του ίδιου του ασθενούς για να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Η ιδιωτική θεραπεία κοστίζει περίπου 540.000 δολάρια Αυστραλίας.

«Μόλις έκανα μια σάρωση μόλις τώρα και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου, αυτό είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που μπορεί να συμβεί αυτό», είπε τότε.

Η θεραπεία βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία ενός άλλου καρκίνου του αίματος, του μυελώματος.

Ο ηθοποιός δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τη μάχη του με τον καρκίνο το 2023, έχοντας διαγνωστεί τον προηγούμενο χρόνο, αφού αρχικά παρουσίασε πρησμένους αδένες.

Έμαθε για τον καρκίνο του αίματος στο τρίτο στάδιο ενώ προωθούσε το Jurassic World Dominion το 2022.

Σε εκείνη την ταινία επανέλαβε τον ρόλο του ως Γκραντ μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές του Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, καθώς και τους Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε πλαστικά μπουκάλια στον ήλιο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Ένας Ινδός υπήκοος παραμένει αγνοούμενος μετά από επίθεση σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αθερίδης αποθέωσε Χρυσοχοΐδη κι ΕΛΑΣ για Marfin: «Όταν άκουσα ελληνικό FBI, είπα τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

14:27ΥΓΕΙΑ

Στα 532 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων - Σχεδόν εκμηδενίζονται οι ατιμολόγητες δαπάνες

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ανασύρθηκε νεκρός 72χρονος λουόμενος

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις σε δικαστικούς: Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα λάβουν - Παράδειγμα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Gov.gr Wallet: Διαθέσιμο πλέον και το ελληνικό διαβατήριο στην ψηφιακή εφαρμογή

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ραχόι: Θύελλα αντιδράσεων για το ρατσιστικό σχόλιο κατά της Εθνικής Γαλλίας εν όψει του Μουντιάλ - «Υψηλού επιπέδου ομάδα, φυσικά χωρίς Γάλλους»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 4χρονο στην Καστοριά που έπεσε σε πισίνα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας» - Τι του απάντησε για τα F-35 στην Τουρκία

13:45LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε μελαχρινή

13:44ΚΥΠΡΟΣ

Τραγικό παιχνίδι για τρίχρονο: Έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην Κύπρο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ισόβια σε μέλη του Ισλαμικού Κράτους που κρατούσαν παιδιά Γιεζίντι ως σκλάβες του σεξ

13:30ΥΓΕΙΑ

Πώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ διαχειρίζεται τον διαβήτη τύπου 1, ενώ κάνει πρωταθλητισμό

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

13:17ANNOUNCEMENTS

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 4χρονο στην Καστοριά που έπεσε σε πισίνα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Η περιοχή μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο logistics

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε η Ρουμάνα που βασάνιζε, κακοποιούσε κι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης χάνει τον έλεγχο σε πυροβόλο αντι-drone και προκαλεί πανικό - Απίστευτο βίντεο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις σε δικαστικούς: Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα λάβουν - Παράδειγμα

12:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν ισχύσει η συμφωνία η Μονή χάνει την κυριότητα της περιουσίας της και μετατρέπεται σε ενοικιαστή στον ίδιο της τον τόπο»: Επιστολή πρώην αρχιεπισκόπου Δαμιανού στην Αγία Αικατερίνη Σινά - Αποκλειστικό Newbsomb

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ