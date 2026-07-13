Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

Snapshot Ο Σαμ Νιλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, με την αιτία θανάτου να παραμένει άγνωστη.

Η οικογένειά του περιέγραψε τον θάνατό του ως «ξαφνικό και απροσδόκητο» και ζήτησε σεβασμό για την ιδιωτικότητά τους.

Ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει λίγους μήνες πριν ότι ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο μετά από μακρά μάχη με καρκίνο του αίματος.

Υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή και δαπανηρή θεραπεία με Τ-κύτταρα CAR, η οποία τροποποιεί γενετικά τα Τ-κύτταρα για να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ο Σαμ Νιλ έγινε γνωστός για τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στη σειρά ταινιών Jurassic Park, και ανακοίνωσε τη διάγνωσή του το 2022 ενώ προωθούσε το Jurassic World Dominion. Snapshot powered by AI

Ο Σαμ Νιλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών λίγους μήνες αφότου αποκάλυψε ότι ήταν «απαλλαγμένος από καρκίνο» μετά από μακρά μάχη με έναν τύπο καρκίνου του αίματος.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός - ο οποίος πρωταγωνίστησε σε υπερπαραγωγές όπως το Jurassic Park, το «Peaky Blinders» και το The Piano - πέθανε στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ τη Δευτέρα, με την αιτία θανάτου του να παραμένει άγνωστη.

Sam Neill has sadly passed away at the age of 78.



Jurassic Park made him an icon, but he was great in everything. Peaky Blinders shows how much presence he could bring without ever overdoing it. pic.twitter.com/T56MckpQne — Reel Facts (@ReelFacts_yt) July 13, 2026

Η οικογένεια περιέγραψε τον θάνατό του ως «ξαφνικό και απροσδόκητο» σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Instagram.

«Με τεράστια θλίψη η whānau (οικογένεια) του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από οικογένεια και πέρασε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε όλη του τη ζωή», είπαν.

«Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Sam παρέμεινε απαλλαγμένος από καρκίνο. Θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent's για την απίστευτη φροντίδα τους.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την ανυπολόγιστη απώλεια».

Τον Απρίλιο, ο Νιλ - ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Δρ. 'Αλαν Γκραντ στο franchise του Jurassic Park - ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν απαλλαγμένος από καρκίνο.

Σε συνέντευξή του στο Channel Seven, ο Neill περιέγραψε πόσο κοντά έφτασε στον θάνατο αφού η χημειοθεραπεία σταμάτησε να λειτουργεί. Μια δαπανηρή, πρωτοποριακή θεραπεία παρέτεινε τη ζωή του.

Υποβλήθηκε σε μια ειδική θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία με Τ-κύτταρα CAR, η οποία τροποποιεί γενετικά τα Τ-κύτταρα του ίδιου του ασθενούς για να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Η ιδιωτική θεραπεία κοστίζει περίπου 540.000 δολάρια Αυστραλίας.

«Μόλις έκανα μια σάρωση μόλις τώρα και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου, αυτό είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που μπορεί να συμβεί αυτό», είπε τότε.

Η θεραπεία βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία ενός άλλου καρκίνου του αίματος, του μυελώματος.

Ο ηθοποιός δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τη μάχη του με τον καρκίνο το 2023, έχοντας διαγνωστεί τον προηγούμενο χρόνο, αφού αρχικά παρουσίασε πρησμένους αδένες.

Έμαθε για τον καρκίνο του αίματος στο τρίτο στάδιο ενώ προωθούσε το Jurassic World Dominion το 2022.

Σε εκείνη την ταινία επανέλαβε τον ρόλο του ως Γκραντ μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές του Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, καθώς και τους Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.

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