Προειδοποίηση για τον ιό Ζίκα: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων μετά από διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς

Snapshot Τα κρούσματα του ιού Ζίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται ραγδαία, με εννέα καταγεγραμμένα φέτος έναντι επτά το 2025.

Ο ιός Ζίκα μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και σε σπάνιες περιπτώσεις μέσω σεξουαλικής επαφής.

Η μόλυνση από τον ιό Ζίκα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, ιδιαίτερα σε έμβρυα εγκύων γυναικών.

Τα περισσότερα κρούσματα συνδέονται με ταξίδια σε προορισμούς όπως η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, οι Μαλδίβες και η Σιγκαπούρη.

Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό Ζίκα, επομένως η προφύλαξη βασίζεται στην αποφυγή τσιμπημάτων κουνουπιών. Snapshot powered by AI

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τα αυξημένα κρούσματα του ιού Ζίκα, ο οποίος προκαλεί εγκεφαλική βλάβη, που παρατηρούνται μετά από την επιστροφή από δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) προειδοποίησαν σήμερα ότι τα κρούσματα του ιού Ζίκα αυξάνονται ραγδαία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Ζίκα είναι μια ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται μετά από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μέσω σεξουαλικής επαφής.

Ενώ ορισμένα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με αυτά του πυρετού – όπως υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, πόνος στα μάτια, πρησμένες αρθρώσεις και εξάνθημα – η ασθένεια μπορεί επίσης να είναι πολύ πιο σοβαρή.

Οι έγκυες καλούνται να προστατευθούν από τον ιό, καθώς η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, ιδίως στα αναπτυσσόμενα έμβρυα.

Οι υγειονομικές αρχές κρούουν πλέον τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί εννέα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, ξεπερνώντας τα επτά που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025.

Υπάρχουν φόβοι ότι Βρετανοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό μεταφέρουν τη νόσο – για την οποία δεν υπάρχει προς το παρόν εμβόλιο – πίσω στην πατρίδα τους.

Ο τόπος στον οποίο αναφέρθηκαν τα περισσότερα κρούσματα ήταν η Ινδονησία με τέσσερα κρούσματα, ακολουθούμενη από την Ταϊλάνδη με δύο.

Μεμονωμένα κρούσματα έκθεσης στον ιό Ζίκα συνδέθηκαν επίσης με ταξίδια στη Μαλαισία, τις Μαλδίβες και τη Σιγκαπούρη.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό Ζίκα, οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η αποφυγή των τσιμπημάτων κουνουπιών.

Και δεν είναι η μόνη ασθένεια που σχετίζεται με ταξίδια και απασχολεί τις υγειονομικές αρχές.

Η προειδοποίηση της UKHSA επισημαίνει επίσης τη συνέχιση των κρουσμάτων τσικουνγκούνια, δάγκειου πυρετού, ελονοσίας και εντερικού πυρετού.