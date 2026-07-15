«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

Το συγκινητικό κλιπ μοιράστηκε η σύζυγός του Νατάσα, αγγίζοντας χιλιάδες ανθρώπους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γκάρι, διαγνωσμένος με άνοια σε νεαρή ηλικία, τραγούδησε τους στίχους ενός αγαπημένου τραγουδιού σε συναυλία, προκαλώντας συγκίνηση στο διαδίκτυο.
  • Το βίντεο της σύζυγού του Νατάσα, που τον δείχνει να χαμογελά και να επαναλαμβάνει τους στίχους, έχει αγγίξει χιλιάδες ανθρώπους.
  • Η μουσική φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αναμνήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για άτομα με άνοια.
  • Το ζευγάρι χρησιμοποιεί τη δημοσιότητα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την άνοια και τις προκλήσεις της πάθησης.
Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας έχει συγκινήσει το διαδίκτυο τραγουδώντας και αυτό γιατί αν για κάποιους φαντάζει απλό για τον Γκάρι δεν είναι.

Διαγνώστηκε με άνοια σε νεαρή ηλικία και σήμερα στα 56 του, παντρεμένος και με παιδιά, συνεχίζει τη ζωή του με την οικογένειά του στο πλευρό του.

Το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του, καθήλωσε τους χρήστες καθώς αποτυπώνει μία δυνατή και ταυτόχρονα μοναδική στιγμή, τον Γκάρι να χαμογελάει και να επαναλαμβάνει τους στίχους του αγαπημένου του τραγούδιου των Take That, «Rule The World, επαναφέροντας χαμένες αναμνήσεις.

Το συγκινητικό κλιπ μοιράστηκε η σύζυγός του Νατάσα, αγγίζοντας χιλιάδες ανθρώπους, ρίχνοντας φως στον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να παίξει η μουσική για τα άτομα που ζουν με άνοια, καθώς το ζευγάρι συνεχίζει να ευαισθητοποιεί σχετικά με την πάθηση.

https://www.instagram.com/reel/Daxgo4clS5w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 4.734 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φονικούς σεισμούς

00:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

23:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

23:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη χώρα ζητά άδεια για δημιουργία στρατού 10.000.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

23:09WHAT THE FACT

Επιστήμονες καταγράφουν για πρώτη φορά ένα επεισόδιο διαστολής του θαλάσσιου πυθμένα στον Ινδικό

23:00ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Παρατείνεται η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Η αστροναύτης γιορτάζει 150 ημέρες στο διάστημα με ένα μοναδικό βίντεο της γης τη νύχτα

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλική πρεσβεία: Εκδήλωση για την εθνική εορτή της Γαλλίας - «Συμμαχία προσανατολισμένη στο μέλλον η ελληνογαλλική σχέση»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτελεί δύο άτομα που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με το ISIS

22:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Γαλλία - Ισπανία 0-2: Ξεκάθαρο προβάδισμα με το γκολ του Πόρο

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Παρασύρθηκε στη θάλασσα 8χρονος - Σώθηκε από τουριστικό σκάφος

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης: Είχε σταλεί SMS από το 112

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν - Δείτε βίντεο

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στη Ρώμη για την εκεχειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

00:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Αυτός είναι ο επιβάτης που σφηνώθηκε στο σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ