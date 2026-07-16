Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πετρελαιοφόρο στο Ορμούζ -«Είμαστε σε υπαρξιακό πόλεμο με τις ΗΠΑ» λέει το Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δεύτερο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν σε 24 ώρες, όπως αποκάλυψε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη δέχτηκε επίθεση για πρώτη φορά σε αυτόν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πετρελαιοφόρο στο Ορμούζ -«Είμαστε σε υπαρξιακό πόλεμο με τις ΗΠΑ» λέει το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο χρησιμοποιώντας πυραύλους Hellfire στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανοιχτή σύγκρουση. Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) δήλωσε ότι οι πύραυλοι Hellfire εκτοξεύτηκαν κατά του Belma, ενός πλοίου με σημαία Κουρασάο, αφού αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις. Η καπνοδόχος του πλοίου χτυπήθηκε, με την CENTCOM να ανακοινώνει ότι το πλοίο που προσπαθούσε να φτάσει στο νησί Χαργκ στο Ορμούζ, δεν διέρχεται πλέον από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι ακινητοποίησαν ένα άδειο τάνκερ, κατά τη διάρκεια της πέμπτης ημέρας επιδρομών, εκτοξεύοντας πυραύλους Hellfire στην καμινάδα του πλοίου, αφού αυτό αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις. Το βράδυ της Τετάρτης, οι ΗΠΑ στόχευσαν παράκτιες άμυνες και πυραυλικές εγκαταστάσεις, ώρες μετά από έναν ξεχωριστό γύρο επιθέσεων που έπληξαν την αποθήκη πυραύλων κρουζ και τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο Μεγάλο Τουνμπ, ένα μικρό αλλά στρατηγικής σημασίας νησί κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης στόχους βορειότερα, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν επιθέσεις στην πρωτεύουσα της χώρας, Τεχεράνη, και αναφορές για συστήματα αεράμυνας να ακούγονται σε όλη την πόλη νωρίς την Πέμπτη. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα. Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές έχουν σκοτώσει περισσότερους από 35 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει περισσότερους από 300 άλλους.

Φόβοι για επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες αφότου η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών φαινόταν να έχει καταρρεύσει εντελώς, πυροδοτώντας φόβους για επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Η κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι ο τελευταίος γύρος επιθέσεων στόχευε ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες «που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται ελεύθερα από το Ορμούζ, μια διεθνή πλωτή οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τέσσερις τοποθεσίες γύρω από την πόλη Αχβάζ είχαν δεχτεί επίθεση, μαζί με το Μπαντάρ Αμπάς, το κύριο λιμάνι στα στενά του Ορμούζ. Πύραυλοι έπληξαν επίσης κοντά στο Σιρίκ και το Κεσμ στο νότιο Ιράν.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ενταθεί από τότε που η Τεχεράνη δήλωσε ότι κλείνει τα Στενά το Σάββατο, θέτοντας για άλλη μια φορά σε κίνδυνο την κυκλοφορία της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, η οποία μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν την Τετάρτη. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απάντησε απειλώντας να σταματήσει όλες τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή , λέγοντας ότι «οι περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας είτε μοιράζονται όλοι είτε δεν γίνονται δεκτές σε όλους».

APTOPIX Iran War Strait of Hormuz

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλιμάκωσης, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του διεθνούς προτύπου, να διαπραγματεύεται πάνω από 85 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη - περισσότερο από 15% υψηλότερη από την τιμή πριν από τον πόλεμο, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τα σχεδόν 120 δολάρια που είχαν επιτευχθεί στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά την Τετάρτη ότι το Ιράν θα «ηττηθεί σύντομα». Μιλώντας στην Πενσυλβάνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί θέλουν «τόσο πολύ μία συμφωνία». Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν επικοινωνήσει με τους Ιρανούς ομολόγους τους για να τους πουν «καλύτερα να κάνετε μια συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διευρύνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να προειδοποιεί ότι θα χτυπήσει το Pickaxe Mountain, μια οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση που συνδέεται με το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MOU) με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης προειδοποίησε ότι το MOU θα μπορούσε να έχει νόημα μόνο εάν «οι ρήτρες του είναι έγκυρες και εφαρμόζονται», υπονοώντας ότι περαιτέρω διαπραγματεύσεις διακυβεύονται από το πρόσφατο κύμα επιθέσεων.

Ιράν: «Bρισκόμαστε σε υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική»

«Εάν το Ιράν δεν πρόκειται να αποκομίσει κανένα όφελος από το μνημόνιο συνεννόησης, δεν έχουμε κανένα λόγο να το τηρήσουμε», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ είπε επίσης ότι η ασφάλεια της χώρας του εξαρτάται από τη διατήρηση αυτού που αποκάλεσε «ιρανικές διευθετήσεις» στο Ορμούζ, προσθέτοντας ότι το Ιράν βρισκόταν σε έναν «ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ ήταν οι ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το Μνημόνιο Κατανόησης. Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η έλλειψη σαφήνειας στους όρους του Μνημονίου Κατανόησης και η συμπερίληψη διατύπωσης που υπονοούσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για την «ασφαλή διέλευση των πλοίων» στα Στενά, έχουν συμβάλει στη σύγχυση που χαρακτηρίζει τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες.

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

O Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Παρά τις εντεινόμενες εχθροπραξίες, ο Τραμπ αργά την Τετάρτη ήταν πρόθυμος να δηλώσει μια πιθανή ένδειξη καλής θέλησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν επέτρεψε σε μία Αμερικανίδα που «κρατήθηκε παράνομα» στο τέλος του 2024 να εγκαταλείψει τη χώρα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκτιμούν αυτή την χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζάρεντ Γκένσερ ταυτοποίησε την απελευθερωμένη Αμερικανίδα ως Ντένα Καράρι, στην οποία είχε απαγορευτεί η έξοδος από το Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024. «Η Ντένα είναι πλέον ασφαλής και ταξιδεύει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Γκένσερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να την απελευθερώσει.

Οι Αμερικανοί αναμένουν παρατεταμένο πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς εν τω μεταξύ αναμένουν ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι μάχες κλιμακώνονται.

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Η δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε την Κυριακή διαπίστωσε ότι το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν «θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», από 65% στα τέλη Μαρτίου. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος θα «τελειώσει αρκετά γρήγορα σε λίγες εβδομάδες».

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