Ιράν: Νέος γύρος επιθέσεων στα παράκτια των Στενών του Ορμούζ - Επτάωρη επιχείρηση βομβαρδισμών

Snapshot Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε τρίτο γύρο πυραυλικών επιθέσεων στο Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ και παράκτιες περιοχές.

Αμερικανικά μαχητικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και παράκτιων αμυντικών συστημάτων.

Η επιχείρηση διήρκεσε επτά ώρες και σκοπό είχε την περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα.

Την ίδια ημέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό σκαφών που διέρχονται από ή προς ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση επαγρύπνησης και ετοιμότητας για περαιτέρω επιχειρήσεις υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού του Διοικητή. Snapshot powered by AI

Τρίτος γύρος πυραυλικών επιθέσεων σημειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή CENTCOM.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, δεκάδες στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές στο νότιο Ιράν.

«Τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών στόχων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικών δυνατοτήτων και παράκτιων αμυντικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του επταώρου κύματος για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία και τα πολιτικά πληρώματα.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό εναντίον σκαφών που διέρχονται από ή προς ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Ο αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ στις 4 μ.μ. ΕΤ σήμερα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, θανατηφόρες και έτοιμες να εκτελέσουν επιχειρήσεις που κατευθύνονται από τον Αρχηγό του Διοικητή.

Βάσεις αεροσκαφών στην Ιορδανία χτύπησε το Ιράν

Το IRGC δηλώνει ότι χτύπησε αποθήκες αεροσκαφών των ΗΠΑ στη βάση Αζράκ της Ιορδανίας

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Αεροδιαστημική Δύναμή του χτύπησε τη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Αζράκ της Ιορδανίας, προσθέτοντας ότι «κατέστρεψε αποθήκες για μαχητικά αεροσκάφη F-15, F-16 και F-35, καθώς και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9».

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης συνδεδεμένα με το IRGC, το IRGC ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έκτου κύματος της επιχείρησης «Nasr 2», ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η δήλωση κάλεσε τον λαό της Ιορδανίας να αντιταχθεί στην παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα και τον προέτρεψε να «επιδιώξει την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ιορδανία».

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