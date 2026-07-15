CENTCOM: Για «στοχευμένα πλήγματα κατά αμάχων» κατηγορεί η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση το Ιράν

Snapshot Η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) κατηγορεί το Ιράν για στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων.

Ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε επτά εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες επτά ημέρες.

Από τις επιθέσεις έχουν χάσει τη ζωή τους, αγνοούνται ή τραυματίστηκαν σχεδόν δώδεκα μέλη πολιτικών πληρωμάτων.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ θεωρούν την Τεχεράνη υπεύθυνη για ενέργειες που απειλούν αθώες ζωές στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Για στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων κατηγόρησε το Ιράν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Ο διοικητής της υπηρεσίας, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις του Ιράν κατά αμάχων ήταν στοχευμένες και αφορούν στις τελευταίες επτά ημέρες. Οι επιθέσεις αναφέρονται στα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, από τις οποίες έχουν υπάρξει αρκετοί νεκροί μέλη των πληρωμάτων, καθώς και σε γειτονικά κράτη.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε επτά εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς γειτονικές χώρες του Κόλπου. Επίσης επισήμανε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν την Τεχεράνη υπεύθυνη για τις ενέργειες που, όπως ανέφερε, απειλούν αθώες ανθρώπινες ζωές στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης