Άι-Χανούμ: Η ξεχασμένη ελληνική πόλη στην καρδιά του Αφγανιστάν
Πάνω από 4.000 χλμ. μακριά από το Αιγαίο, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Άι-Χανούμ στο Αφγανιστάν μαρτυρούν το πιο απομακρυσμένο σύνορο του ελληνιστικού πολιτισμού στην Ασία.
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Στα βραχώδη εδάφη του Αφγανιστάν βρίσκονται τα σκονισμένα ερείπια ενός αμφιθεάτρου, σπασμένα αγάλματα του Δία, κορινθιακοί κίονες και χρυσά νομίσματα με τις μορφές Ελλήνων βασιλιάδων. Αυτό ήταν το μακρινό σύνορο όπου οι φιλοδοξίες του ελληνιστικού πολιτισμού έφτασαν στα όριά τους πριν καταρρεύσουν.
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