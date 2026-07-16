Άι-Χανούμ: Η ξεχασμένη ελληνική πόλη στην καρδιά του Αφγανιστάν

Στα βραχώδη εδάφη του Αφγανιστάν βρίσκονται τα σκονισμένα ερείπια ενός αμφιθεάτρου, σπασμένα αγάλματα του Δία, κορινθιακοί κίονες και χρυσά νομίσματα με τις μορφές Ελλήνων βασιλιάδων. Αυτό ήταν το μακρινό σύνορο όπου οι φιλοδοξίες του ελληνιστικού πολιτισμού έφτασαν στα όριά τους πριν καταρρεύσουν.

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