Καρφί στο τουρκικό μάτι η Σύρνα, τελικά ποιόν στηρίζει ο Ιζνογκούντ;

Η Σύρνα βρίσκεται στο Καρπάθιο, κι απέχει 45 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Βρίσκεται στην λίστα με τις 152 βραχονησίδες και νησάκια τα οποία έχουν γκριζάρει οι καλοί μας γείτονες, θεωρώντας ότι είναι δικά τους

Newsbomb

Καρφί στο τουρκικό μάτι η Σύρνα, τελικά ποιόν στηρίζει ο Ιζνογκούντ;
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Καρφί στο τουρκικό μάτι η Σύρνα, Τελικά ποιόν στηρίζει ο Ιζνογκούντ; Η πρόβλεψη Δρυμιώτη για το κόμμα Σαμαρά

Ξεκινώ απ’ τα σημαντικά. Το όνομα της βραχονησίδας Σύρνα θα πάρει συμβολικά το ένα από τα τρία σκάφη του λιμενικού τα οποία θα επιτηρούν το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου. Η Σύρνα βρίσκεται στο Καρπάθιο, κι απέχει 45 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Βρίσκεται στην λίστα με τις 152 βραχονησίδες και νησάκια τα οποία έχουν γκριζάρει οι καλοί μας γείτονες, θεωρώντας ότι είναι δικά τους. Ναι, για τους Τούρκους μιλάω τους οποίους νταντεύουν οι άλλοι καλοί μας γείτονες και εταίροι, στην ΕΕ, και λατρεύει ο Τραμπ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Παπασταύρου

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υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1- Νότιες Κυκλάδες, το οποίο περιλαμβάνει 73 νησίδες και συμπλέγματα, ενώ καταλαμβάνει έκταση 9.477 τετραγωνικά χιλιόμετρα (από τα οποία τα 288 τ.χλμ είναι τα νησάκια και το άλλο θάλασσα.

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Μέσα στο καλοκαίρι θα υπογραφεί και το αντίστοιχο στο Ιόνιο. Εντός των Πάρκων υπάρχουν ειδικοί κανόνες για ψάρεμα κλπ, αν και όλοι ελπίζουν πως δεν θα δοθεί μεγαλύτερη άνεση αναπαραγωγής στους λαγοκέφαλους. Τα ΠΔ τα εγκρίνει το ΣτΕ.

Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι η έγκρισή τους από τις ελληνικές αρχές, αλλά η διαφύλαξή τους στην πράξη από τον καλό γείτονα. Τί θα γίνει δηλαδή, αν τουρκικές μηχανότρατες βγουν για ψάρεμα στο Πάρκο. Εκτός από το Σύρνα, θα υπάρξουν άλλα δύο σύγχρονα σκάφη παντός καιρού τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Αυτά τα τρία σκάφη θα βγουν μπροστά, κι ελπίζουμε α) να μην χρειαστεί, και β) να μείνουμε μόνο σ’ αυτά.

Ο υπουργός Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων Πάρκων είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, η οποία γίνεται πράξη σε χρόνο ρεκόρ. «Η υποχρέωση των κρατών-μελών είναι να προστατεύουμε το 30% των θαλασσών μας μέχρι το 2030, η Ελλάδα θα πετύχει να προστατεύσει πάνω από το 35% στους πρώτους μήνες του 2027" σημείωσε. Τα σκάφη δεν θ’ ανήκουν στο Λιμενικό αλλά τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Μεγάλο Σάββατο

Στα πολιτικά ύδατα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο μικρούλι κόμμα του 1,2% πρόθεση ψήφου στις Τάσεις της MRB

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στο οποίο η φασαρία είναι δυσανάλογη της επιρροής στην κοινωνία. Δε βαριέσαι όμως γούστο έχει να βλέπεις αυτό.

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Αυτοί οι έξι + 1 κι ο Πολάκης συνεδρίασαν και ψήφισαν νέο Γραμματέα της ΚΟ, προκειμένου να ξαναμπεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Αυτοί οι εφτά κι ο Πολάκης λοιπόν, μαζί με όσους μαζευτούν από την Κεντρική Επιτροπή, θα ξανά συνεδριάσουν το Σάββατο, για να εκλέξουν διάφορα Όργανα του κόμματος, ενώ την άλλη εβδομάδα, θα ξανά μαζευτούν για να ψηφίσουν για Πρόεδρο ΚΟ. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να συμβούν διάφορα την άλλη βδομάδα, καθώς ο αψύς κάνει bullying στην Ρένα.

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Για ένα πουκάμισο αδειανό

Κι ενώ όλοι περίμεναν πως ο βουλευτής Χανίων είναι στο κόλπο μαζί με Παππά και Δούρου για ευγενικό μοίρασμα ασημικών και ρόλων στο μικρούλι κόμμα, αφού εξασφάλισε την επιστροφή στο μαντρί αξίωσε να μην κατέβει καν η ξανθιά για την θέση. Το ευγενικό αίτημα να είναι μόνος του υποψήφιος, ώστε να μην προκληθεί διχασμός (sic) μεταξύ των εφτά βουλευτών που μάλλον θα κληθούν να ψηφίσουν για Πρόεδρο της ΚΟ, ετέθη μέσω διαρροής. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος καθώς ο Πολάκης συνήθως τα λέει έξω απ’ τα δόντια και όχι πίσω από κύκλους.

Άκυρο

Στην διαδικασία-παρωδία να συνεδριάζουν οι έξι για να φέρουν πίσω τον Πολάκη, παρενέβη ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ρίχνοντας άκυρο. Ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως το να γίνει εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχο να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Εν τω μεταξύ σήμερα αναμένεται να φύγουν από την ΚΟ άλλοι τρεις βουλευτές (Ζαμπάρας, Καλαματιανός και ίσως Γεροβασίλη), ενώ χθες έφυγαν οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης.

Ιζνογκούντ

Η ξαφνική επίθεση Πολάκη στη Ρένα δημιούργησε ερωτηματικά για τον ρόλο του Ιζνογκούντ. Στηρίζει Δούρου ή Πολάκη; Πολλοί νόμιζαν ότι το σχέδιο είναι Ρένα στην μαρκίζα της Βουλής, Πολάκης σε ρόλο επικεφαλής εκλογικής επιτροπής και Κοτζιάς

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επικεφαλής του ψηφοδελτίου κι ότι πιάσουν. Η πρόκληση θα είναι ο επικεφαλής να ‘χώνει’ με τρόπο στον Αλέξη, ενώ την ίδια στιγμή να εκπέμπει ενωτικό μήνυμα κλπ κλπ.

Φαίνεται όμως πως ο αψύς θέλει τρελά κοινοβουλευτικό μπαλκόνι. Να βγαίνει μαζί με Κυριάκο, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Ζωή, Βελόπουλο και να τα ρίχνει. Θα είναι το δικό του τέταρτο δημοσιότητας.

5%

Ο Συριζα τελείωσε, κατά τον Ανδρέα Δρυμιώτη. Ο ίδιος εκτίμησε (Action24), πως πάμε για φουλ δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη, ενώ επισήμανε πως οι δημοσκοπήσεις πέφτουν πάντα μέσα. «Αρκεί να προσέξει κανείς τα ψιλά γράμματα στην ταυτότητά τους, εκεί που αναγράφουν το ποσοστό +/-% της απόκλισης που έχουν τα νούμερα που δίνουν». Η εκτίμηση Δρυμιώτη για το κόμμα Σαμαρά είναι πως θα πιάσει 5%, αλλά θα βοηθήσει να πέσει το ποσοστό αυτοδυναμίας επειδή θα ροκανίσει άλλα μικρά κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής.

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Η Πυθία

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