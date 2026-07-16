Ντουμπάι: Έξυπνα μηχανήματα ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο
Το Ντουμπάι χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να καταπολεμήσει την πείνα με τρόπο που προστατεύει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
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Υπάρχουν αυτόματοι πωλητές που σου δίνουν καφέ, αναψυκτικά ή σνακ. Στο Ντουμπάι, όμως, υπάρχουν μηχανήματα που προσφέρουν κάτι πολύ πιο σημαντικό: ένα ζεστό καρβέλι ψωμί σε όποιον το έχει ανάγκη, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.
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