Συγκινητικό βίντεο με πάνω από 7 εκατ. προβολές - Πυροσβέστες σώζουν περιστέρι με μάσκα οξυγόνου

Snapshot Πυροσβέστες στο Όκλαντ έσωσαν περιστέρι που είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε αυτοκίνητο.

Το περιστέρι έλαβε οξυγόνο μέσω μάσκας από τους πυροσβέστες ως μέρος των πρώτων βοηθειών.

Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που έχει ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την παροχή οξυγόνου, το περιστέρι ανάρρωσε και πέταξε μακριά.

Η αντίδραση των πυροσβεστών κέρδισε ευρεία αναγνώριση και εκτίμηση από το κοινό. Snapshot powered by AI

Η πυροσβεστική ομάδα του Όκλαντ έχει κατακτήσει τις καρδιές του διαδικτύου για τη διάσωση ενός μικρού φτερωτού περαστικού...

Ένα περιστέρι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους πυροσβέστες, που δεν περιορίστηκαν στα συνήθη, αλλά χρειάστηκε να του χορηγηθεί και οξυγόνο με μάσκα.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε όταν ένα πυροσβεστικό όχημα ανταποκρίθηκε σε κλήση για φλεγόμενο όχημα στο Ανατολικό Όκλαντ. Μόλις οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο, οι πυροσβέστες παρατήρησαν έναν απροσδόκητο επισκέπτη να περπατά προς το μέρος τους.

Σύμφωνα με το Instagram των πυροσβεστών του Όκλαντ, το περιστέρι φαινόταν να βρίσκεται σε κίνδυνο αφού πιθανότατα εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά.

Και η αντίδρασή τους ήταν άμεση και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Κράτησαν το μικροσκοπικό πουλί και του έβαλαν μια μάσκα οξυγόνου πάνω από το ράμφος για να το βοηθήσουν. Και τα κατάφεραν.

https://www.instagram.com/reel/DazTE7cpRz6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αφότου ανέκτησε τις δυνάμεις ο μικρός φτερωτός νέος φίλος των πυροσβεστών, πέταξε μακριά.

Το σωματείο των πυροσβεστών μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο της διάσωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη και κλιπ έχει ήδη ξεπεράσει τις 7 εκατομμύρια προβολές, με χιλιάδες χρήστες να να χειροκροτούν τη συμπονετική διάσωση.