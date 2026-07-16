Σαμ Νιλ: O ηθοποιός πέθανε από πνευμονία, επιβεβαίωσε ο ατζέντης του

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα (13/7) σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, πέθανε από πνευμονία, επιβεβαίωσε ο ατζέντης του

Νατάσα Παυλοπούλου

Σαμ Νιλ: O ηθοποιός πέθανε από πνευμονία, επιβεβαίωσε ο ατζέντης του
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Σαμ Νιλ, ο πολυβραβευμένος Νεοζηλανδός ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο μέσα από εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Jurassic Park πέθανε «ξαφνικά και απροσδόκητα» όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, σκορπίζντας θλίψη στο Χόλιγουντ. Χθες ο επί χρόνια ατζέντης του Νιλ, Φίλιπ Γκρεντς, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αιτία θανάτου, αφού μίλησε με την οικογένεια του ηθοποιού και λόγω, όπως χαρακτήρισε, «ανακριβών και απροκάλυπτων ψευδών» ειδήσεων στα μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο Νιλ ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση με λέμφωμα μη Hodgkin (non-Hodgkin)- ενός τύπου καρκίνου του αίματος - χρόνια νωρίτερα. Η οικογένειά του δήλωσε ότι «παρέμεινε απαλλαγμένος από καρκίνο» όταν πέθανε. «Ως μακροχρόνιος εκπρόσωπος του Σαμ Νιλ, μίλησα με την οικογένειά του και επιθυμώ να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», δήλωσε ο Γκρεντς.

«Ο Σαμ απεβίωσε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε παλέψει με θάρρος και είχε νικήσει το λέμφωμα μέσω μιας νέας θεραπείας που ονομάζεται θεραπεία CAR-T.» Ο Γκρεντς είπε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Νιλ είχε «γυρίσει τέσσερα διαδοχικά έργα... τα οποία όλα θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες».

Ο Νιλ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία, ήταν «ένας πολύ κλειστός άνθρωπος που απεχθανόταν τη φασαρία», είπε ο Γκρεντς. Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του Νιλ «θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή μνήμης στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία σε άγνωστη ακόμη ημερομηνία». «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ που έλαβαν υπόψη την ιδιωτικότητά του με τον σεβασμό που άξιζε και που χρειάζονται και αξίζουν οι αγαπημένοι του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Γκρεντς.

Η είδηση ​​του θανάτου του Νιλ προκάλεσε συγκίνησε σε συναδέλφους ηθοποιούς, πολιτικούς και θαυμαστές, με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Jurassic Park, Λόρα Ντερν, να τον περιγράφει ως «τον αγαπημένο μου φίλο μιας ζωής». Η Αυστραλή ηθοποιός Τόνι Κολέτ τον αποκάλεσε «ήρωα», «θρύλο» και «αγαπημένο», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον τον χαρακτήρισε «έναν από τους σπουδαίους».

Ο Νιλ υποδύθηκε τον Δρ. Άλαν Γκραντ στο Τζουράσικ Παρκ και εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως: Μαθήματα Πιάνου, Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, Κρουαζιέρα στην Άκρη του Τρόμου, καθώς και στο τηλεοπτικό δράμα του BBC, Peaky Blinders. Σε μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Σαμ Νιλ συγκέντρωσε περισσότερες από 150 συμμετοχές στην οθόνη. Η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στο The Fox (2025) και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά του Netflix Untamed (2025). Αναμένεται να εμφανιστεί στις ταινίες Godzilla x Kong: Supernova και The Last Resort το 2027.

Στα απομνημονεύματά του του 2023, με τίτλο «Σου το είπα ποτέ αυτό;», αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. «Δεν φοβάμαι τον θάνατο», είχε δηλώσει τότε στο BBC . «Αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να σταματήσω να ζω, γιατί πραγματικά μου αρέσει να ζω». Πρόσθεσε: «Το θεώρησα ως περιπέτεια, μια αρκετά σκοτεινή περιπέτεια, αλλά παρ' όλα αυτά μια περιπέτεια». Ο Νιλ αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και οκτώ εγγόνια.

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