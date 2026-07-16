Εορτολόγιο 16 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 16 Ιουλίου τη μνήμη του Ιερομάρτυρα Αθηνογένους επισκόπου Πηδαχθόης και των δέκα μαθητών του.

Ο Άγιος Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας και διακρίθηκε για τη μόρφωση, την πίστη και τη φιλανθρωπική του δράση.

Κατά τον διωγμό επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογένης και οι δέκα μαθητές του συνελήφθησαν και αποκεφαλίστηκαν μετά την ομολογία της πίστης τους στο Χριστό.

Στον Άγιο Αθηνογένη αποδίδεται ο ύμνος του εσπερινού «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης», που υμνεί τον Τριαδικό Θεό κατά τη δύση του ήλιου.

Το απολυτίκιο του Αγίου αναφέρεται στην πίστη και τη μαρτυρική του θυσία, ζητώντας έλεος και προστασία για τους πιστούς. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν έχουν γιορτή κάποια γνωστά ονόματα σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρα Αθηνογένους επισκόπου Πηδαχθόης και των δέκα μαθητών του, του Μάρτυρα Φαύστου και των Αγίων Αντίοχου και Κυριάκου.

Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, πατρίδα του Αγίου Αθηνογένη ήταν η Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Η μόρφωση του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση, τον ανέδειξαν επίσκοπο Πηδαχθόης.

Σαν επίσκοπος, ήταν φωτεινό πνευματικό λυχνάρι για το ποίμνιο του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς του. Άλλα όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογένης με δέκα μαθητές του, τον Ριγίνο, τον Μαξιμίνο, τον Πατρόφιλο, τον Αθηνογένη, τον Αντίοχο, τον Άμμων, τον Θεόφραστο, τον Κλεόνικο, τον Πέτρο και τον Ησύχιο, συνελήφθη από τον ηγεμόνα Φηλίμαρχο, και αφού όλοι ομολόγησαν το Χριστό αποκεφαλίσθηκαν.

Αξίζει δε να αναφέρουμε, ότι στον Αθηνογένη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνείσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει». Που σημαίνει: Ιησού Χριστέ, συ που είσαι το χαρούμενο φως του Αθανάτου, Ουρανίου, Άγιου και μακαρίου Πατρός, αφού φθάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Υιέ του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή. Γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως

Χρῖσμα ἀγιόν, εἰσδεδεγμένος, Μάρτυς ἔνθεος, τοῦ Λόγου ὤφθης, Ἀθηνόγενες ἀθλήσας στερρότατα, καὶ ὡς θυσίαν αὐτῶ προσενήνοχας τῶν φοιτητῶν σου δεκάδα τὴν πάνσεπτον μεθ' ὧν πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

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