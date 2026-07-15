Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 15 Ιουλίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Βλαδιμήρου, βασιλέως Ρωσίας, και των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης, μεγαλομαρτύρων.

Η Αγία Ιουλίτα και ο γιος της Κήρυκος υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Ο μικρός Κήρυκος αρνήθηκε να προδώσει την πίστη του και μαρτύρησε όταν ο ηγεμόνας Αλέξανδρος τον πέταξε από τα σκαλιά, προκαλώντας τον θάνατό του.

Η Αγία Ιουλίτα παρέδωσε το πνεύμα της μετά τα βασανιστήρια, ενώ και οι δύο τιμώνται ως μάρτυρες της χριστιανικής πίστης.

Το απολυτίκιο τους αναφέρεται στο θάρρος και την πίστη τους μπροστά στον διωγμό και τον θάνατο. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος

Κήρυκος

Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Γιουλίτα, Γιουλίτη

Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα η μητέρα του

Η Αγία Ιουλίτα, έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από το Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Επειδή όμως τότε κυριαρχούσε ο διωγμός κατά των χριστιανών, πήρε το γιο της τον Κήρυκο και πήγε στην Σελεύκεια και στην συνέχεια στην Ταρσό.

Στην Ταρσό συνελήφθη από τον ηγεμόνα Αλέξανδρο, ο οποίος την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μπροστά στο παιδί της. Στην συνέχεια προσπάθησε να φέρει με το μέρος του τον μικρό. Το παιδάκι όμως δεν δεχόταν και μάλιστα αφού επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, έδωσε μία δυνατή κλωτσιά στην κοιλιά του ηγεμόνα. Αυτός εξοργίστηκε τόσο πού το πέταξε από τα σκαλιά σπάζοντας το κρανίο του μικρού Κήρυκου.

Μ' αυτόν τον τρόπο έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου ο μικρός Κήρυκος.

Η δε μητέρα του μετά από λίγο, αφού υπεβλήθη σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα της στον Χριστό.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ἡ καλλιμάρτυς τοῦ Χρίστου Ἰουλίττα, σὺν τριετεῖ ἀμνῶ αὐτῆς τῷ Κηρύκῳ, δικαστοὺ πρὸ βήματος παρέστησαν φαιδρῶς, εὔτολμοι κηρύττοντες. τὴν χριστώνυμον κλῆσιν, ἄμφω μὴ πτοούμενοι, ἀπειλᾶς τῶν τυρράνων καὶ στεφηφόροι νῦν ἐν οὐρανοίς, ἀγαλλιώνται. Χριστῷ παριστάμενοι.

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