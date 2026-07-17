Μερτς σε Μακρόν: «Σε ευχαριστώ για τη φιλία σου Εμανουέλ» - Συνάντηση κορυφής για τα θέματα άμυνας

Snapshot Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησαν κοινή συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας στην Κολωνία, στέλνοντας μήνυμα ενότητας Γαλλίας-Γερμανίας στα θέματα άμυνας.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει φέτος σε γαλλική πυρηνική άσκηση, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αποτροπή.

Μετά την αποτυχία του προγράμματος Scaf, οι δύο χώρες συμφώνησαν να αναπτύξουν κοινό πρότυπο διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των συστημάτων μάχης εν πτήσει.

Ο Μακρόν και ο Μερτς δεσμεύτηκαν να προωθήσουν στοχευμένα αμυντικά έργα με στενή συνεργασία πολιτικών ηγετών και βιομηχανίας.

Ο Μερτς ευχαρίστησε δημόσια τον Μακρόν για τη φιλία του, αναδεικνύοντας το θερμό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα ενότητας Γαλλίας - Γερμανίας στα θέματα άμυνας και ασφάλειας έστειλαν ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν που πραγματοποίησαν σήμερα κοινή συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας στη Κολωνία.

Μάλιστα ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι οι γερμανικές δυνάμεις θα συμμετάσχουν «φέτος» σε γαλλική πυρηνική άσκηση. «Γερμανία και Γαλλία εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία. Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή αποτροπή. Από φέτος, θα συμμετάσχουμε σε πυρηνική άσκηση με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις», είπε ο Μερτς.

Στην αεροπορική βάση του Νέρβενιχ κοντά στην Κολωνία, ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν την πρόθεσή τους να δώσουν νέα δυναμική στον γαλλογερμανικό άξονα έναν μήνα μετά τον ενταφιασμό του προγράμματος του αεροσκάφους Scaf λόγω βιομηχανικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην ευρωπαϊκή Airbus και την γαλλική Dassault.

Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησαν κοινή συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας σήμερα το πρωί και «σηματοδότησαν το πρώτο επιχειρησιακό βήμα» σε αυτή τη συνεργασία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο ηγετών.

Μετά την αποτυχία του Scaf, οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να εργαστούν πάνω σε «ένα κοινό πρότυπο για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας» μεταξύ όλων των συστημάτων μάχης εν πτήσει, από τα drones μέχρι τα μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, το Παρίσι και το Βερολίνο «άντλησαν ένα μάθημα» από την «αποτυχία του Scaf» και άλλαξαν προσανατολισμό στην κοινή αμυντική στρατηγική τους προς «πολύ πιο στοχευμένα» έργα τα οποία απαιτούν την συνεργασία των πολιτικών ηγετών με τη βιομηχανία προκειμένου να προχωρήσουν.

«Σε ευχαριστώ για τη φιλία σου Εμανουέλ»

Μάλιστα ο Γερμανός καγκελάριος για να τονίσει το θερμό κλίμα που υπάρχει με τον Εμανουέλ Μακρόν έκανε αρκετές αναρτήσεις με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές φαίνεται ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε αεροσκάφος χωρίς σακάκια να συνομιλούν. «Σε ευχαριστώ για τη φιλία σου Εμανουέλ Μακρόν», έγραψε στην ανάρτηση ο Μερτς.