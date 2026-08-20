Ο Contender «αλωνίζει» στον Ατλαντικό: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας έδωσε νέο στίγμα

Snapshot Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας στον Ατλαντικό, ονόματι «Contender», εμφανίστηκε πρόσφατα στα καναδικά ύδατα μετά από μήνες απουσίας.

Ο «Contender» έχει μήκος πάνω από 4 μέτρα και βάρος περίπου 800 κιλά και ταξιδεύει κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής.

Τα τελευταία στίγματα καταγράφηκαν κοντά στο Κεμπέκ και τη Νέα Γη, σύμφωνα με την οργάνωση OCEARCH που παρακολουθεί τους καρχαρίες.

Η μετακίνηση του «Contender» προς τα βόρεια συνάδει με τη μεταναστευτική συμπεριφορά των μεγάλων λευκών καρχαριών που ακολουθούν θερμοκρασίες νερού και θηράματα.

Ο Ατλαντικός Καναδάς αποτελεί σημαντική περιοχή διατροφής για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες κατά το φθινόπωρο. Snapshot powered by AI

Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας, που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό εμφανίστηκε ξαφνικά στα καναδικά ύδατα, μετά την πρόσφατη εμφάνισή του στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Με το παρατσούκλι «Contender», το αρπακτικό με μήκος πάνω από 4 μέτρα και βάρος σχεδόν 800 κιλά, ήταν για μήνες εξαφανισμένο μέχρι που πρόσφατα στις 10 Ιουλίου έδωσε ένα πρώτο, αλλά φευγαλέο στίγμα, χωρίς να αποκαλύψει τη θέση του, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, οπότε και επανήλθε.

Το πιο πρόσφατο στίγμα του, καταγράφηκε σύμφωνα με την OCEARCH, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την έρευνα για τους καρχαρίες και την προστασία των ωκεανών, την Τετάρτη στις 12:03 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), στα ύδατα μεταξύ του Κεμπέκ και της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ, κοντά στην είσοδο του Στενού της Μπελ Άιλ.

🦈 WHICH SHARKS MADE A MOVE THIS WEEK?



We’re checking in on a few white sharks moving across the western North Atlantic. 🌊



Track them on the free OCEARCH Global Shark Tracker: https://t.co/hHHUmqYKBD



Brookes, Bella, Nori, Cayo and Ripple were tagged by the @Tancookstation. pic.twitter.com/OJCFClF2Bp — OCEARCH (@OCEARCH) August 18, 2026

Ο «Contender» εμφανίστηκε για πρώτη φορά κοντά στο ανατολικό άκρο του νησιού Αντικόστι στις 15 Αυγούστου, πριν ταξιδέψει βορειοανατολικά μέσω του Κόλπου του Αγίου Λαυρεντίου και εκπέμψει ξανά σήμα τέσσερις ημέρες αργότερα κοντά στην απομακρυσμένη περιοχή Lower North Shore του Κεμπέκ. Αυτά τα σήματα έρχονται μήνες αφότου ο πομπός του «Contender» έπαψε να εκπέμπει στα τέλη Απριλίου, ενώ κολυμπούσε κοντά στη Βόρεια Καρολίνα.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν πλέον ότι ταξίδεψε πολύ βόρεια, στα ψυχρότερα νερά του ανατολικού Καναδά, αφού διένυσε χιλιάδες μίλια κατά μήκος των ακτών των ΗΠΑ.

Η άφιξη του «Contender» στα καναδικά ύδατα συνάδει με τη συνήθη μεταναστευτική πορεία του είδους.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες συνήθως ταξιδεύουν προς τα βόρεια το καλοκαίρι, ακολουθώντας τις κατάλληλες θερμοκρασίες του νερού και τα θηράματά τους, ενώ ο Ατλαντικός Καναδάς αποτελεί σημαντική περιοχή διατροφής κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Πρόσφατα εντοπίστηκε μια ομάδα μεγάλων λευκών καρχαριών στα ανοιχτά μιας δημοφιλούς παραλίας του Μέιν, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι έως και εννέα αρπακτικά κολυμπούσαν και τρέφονταν κοντά στην ακτή.