Αυστρία και Φινλανδία ζητούν από την Ιταλία να δεχτεί πίσω παράνομους μετανάστες

Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό συνεχίζουν να απασχολούν την ιταλική επικαιρότητα. Μετά τη Γερμανία και την Ελβετία, η Αυστρία και η Φινλανδία ζήτησαν από την Ιταλία να δεχθεί επιστροφές αιτούντων άσυλο, βάσει των όσων προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών, ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι από τις 12 του περασμένου Ιουνίου (ημέρα κατά την οποία μπήκε σε ισχύ το συγκεκριμένο Σύμφωνο) πραγματοποιήθηκαν, οδικώς, τέσσερις επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι μεταφορές αυτές θα συνεχιστούν και για πότε, ενδεχομένως, έχουν προγραμματιστεί οι επόμενες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας, παράλληλα, δήλωσε ότι «η κυβέρνησή του θεωρεί ότι Κανονισμός για την διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης επιτρέπει την επανέναρξη των επιστροφών προς την Ιταλία και -κατά συνέπεια- άρχισαν να προετοιμάζονται». Η κυβέρνηση της Φινλανδίας πρόσθεσε ότι «όλα τα τελευταία χρόνια συνέχισε να συνεργάζεται και να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Ιταλία».

Η πάγια θέση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, ως γνωστόν, είναι ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «δευτερογενείς ροές» οι οποίες καταγράφηκαν πριν από το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή πριν μπει σε ισχύ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε ό,τι αφορά την Γερμανία, δε, η κυβέρνηση Μελόνι θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει συμψηφισμός των αιτημάτων επιστροφής αιτούντων άσυλο, με τον αριθμό μεταναστών και προσφύγων που γερμανικές ΜΚΟ διασώζουν στην Μεσόγειο και μεταφέρουν σε ιταλικά λιμάνια.