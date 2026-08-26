Ισπανία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε γιορτή – Βίντεο

Πανικός στην έναρξη των τοπικών εορτασμών, με δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη πυροτεχνημάτων μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Ισπανία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε γιορτή – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη πυροτεχνημάτων στο Νοάιν της Ναβάρας στη βόρεια Ισπανία, κατά την έναρξη των τοπικών εορτασμών. Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρας, ενώ, άλλοι 47 δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο τοπικό κέντρο υγείας. Όλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, μεταξύ άλλων ενοχλήσεις στα αυτιά, εγκαύματα και άλλες μικρές κακώσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης «112 – SOS Navarra». Η Πολιτοφυλακή διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, στο μπαλκόνι του Δημαρχείου της κοιλάδας του Ελόρζ, στην οποία υπάγεται διοικητικά το Νοάιν. Από το σημείο εκτοξεύονται οι ρουκέτες που σηματοδοτούν την έναρξη των εορτασμών. «Σημειώθηκε ατύχημα, κατά το οποίο αρκετές ρουκέτες αναφλέγησαν μέσα στο μπαλκόνι του δημαρχείου και εξερράγησαν σε χώρο όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων», ανέφερε ο Δήμος, προσθέτοντας ότι το περιστατικό «δημιούργησε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των δυνάμεων ασφαλείας και του υγειονομικού προσωπικού».

Σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν αρχίσει να λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, πραγματοποιείται αυτοψία στο μπαλκόνι προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο Δήμος ανακοίνωσε πως λόγω του ατυχήματος, κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα και περίπου 50 άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα, είτε στο Κέντρο Υγείας, είτε από το υγειονομικό προσωπικό που βρισκόταν στις δημοτικές εγκαταστάσεις. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για αξιολόγηση και ιατρική περίθαλψη. «Δύο από αυτούς έχουν επιφυλασσόμενη πρόγνωση», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, αποσαφηνίζοντας ωστόσο ότι «αυτήν τη στιγμή, όλοι οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου, με την πορεία της κατάστασής τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των τραυματισμών τους».

Παρά το περιστατικό, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι οι εορτασμοί «θα συνεχιστούν κανονικά». «Αφού αντιμετωπίστηκε η έκτακτη κατάσταση και διασφαλίστηκε η ασφάλεια, οι εορτασμοί στο Νοάιν συνεχίζονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα και με πλήρη κανονικότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Δήμος θέλησε, επίσης, να «μεταφέρει μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους πολίτες και, ιδιαίτερα, στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν και στις οικογένειές τους», ευχαριστώντας παράλληλα κατοίκους και επισκέπτες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους.

Η πρόεδρος της Αυτόνομης Κοινότητας της Ναβάρας, Μαρία Τσιβίτε, εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με τον Δήμαρχο «για να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τα γεγονότα» και να εκφράσει τη στήριξη και τη συνεργασία της κυβέρνησης της Ναβάρας «σε οτιδήποτε χρειαστεί».

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