Ιράν: Καταγγέλει τις απειλές ΗΠΑ ως «κρατική και οικονομική τρομοκρατία» σε επιστολή προς τον ΟΗΕ

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη μέλη του να καταδικάσουν και να απορρίψουν «τα μονομερή μέτρα εξαναγκασμού και τις δευτερογενείς κυρώσεις»

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ιράν: Καταγγέλει τις απειλές ΗΠΑ ως «κρατική και οικονομική τρομοκρατία» σε επιστολή προς τον ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «κρατική και οικονομική τρομοκρατία» λόγω απειλών νέων κυρώσεων.
  • Η Τεχεράνη ζητά από τον ΟΗΕ και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν και απορρίψουν τα μονομερή μέτρα εξαναγκασμού και τις δευτερογενείς κυρώσεις.
  • Η επιστολή αναφέρει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και βασικά αγαθά.
  • Η Κίνα επικρίνει τις αμερικανικές κυρώσεις, θεωρώντας ότι θα επιδεινώσουν τη σύγκρουση και θα διαταράξουν την παγκόσμια οικονομία.
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Η Τεχεράνη απέστειλε επιστολή προς τον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ για νέες κυρώσεις ως ενέργεια «κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας».

Την επιστολή δημοσιοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Telegram και μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων. Μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους της στο Ιράν, γι' αυτό και προσπαθεί να βάλει τέλος σε νόμιμες οικονομικές δοσοληψίες με άλλες χώρες.

Η επιστολή έχει αποδέκτες τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη μέλη.

Ο κ. Αραγτσί κατήγγειλε στην επιστολή πως τα μέτρα αυτά είναι εμφανώς σχεδιασμένα για να πλήξουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, στην ενέργεια και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης.

Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και κράτη μέλη του να καταδικάσουν και να απορρίψουν «τα μονομερή μέτρα εξαναγκασμού και τις δευτερογενείς κυρώσεις», καλώντας όλες τις κυβερνήσεις να μην εφαρμόσουν τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον και αξιώνοντας η αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει να πιέζει τρίτα κράτη για να διακόψουν τις εμπορικές δοσοληψίες τους με την χώρα του.

Η Κίνα επέκρινε ήδη τις αμερικανικές κυρώσεις που αναγγέλθηκαν, κρίνοντας ότι ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου» που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν δεν θα φέρει λύση αλλά θα χειροτερέψει τη σύγκρουση και θα αναστατώσει την παγκόσμια οικονομική τάξη.

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