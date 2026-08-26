Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν τίποτα με τις οικονομικές πιέσεις

Καμία αποτελεσματικότητα δεν θα έχουν οι νέες οικονομικές πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Isna, ο Ιρανός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι η χώρα διαθέτει τον απαραίτητο σχεδιασμό για να απορροφήσει τους κραδασμούς, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσινγκτον δεν πέτυχε τους στόχους της ούτε κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι τοποθετήσεις του Πεζεσκιάν αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε σχέδιο με στόχο την «οικονομική ασφυξία» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποιώντας ευθέως τρίτες χώρες με κυρώσεις εάν συνεχίσουν να διατηρούν εμπορικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς.

Ο Πεζεσκιάν επισήμανε ότι βασική γραμμή της Τεχεράνης παραμένει η επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε όμως ότι η χώρα θα συνεχίσει να αντιστέκεται σθεναρά απέναντι σε κάθε εξωτερικό οικονομικό εξαναγκασμό.

Ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ιρανικού οπλοστασίου

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν στέλνει μήνυμα πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Μοχαμάντ Ακραμίνια, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι όλα τα οπλικά συστήματα που υπέστησαν πλήγματα κατά τις πολεμικές συγκρούσεις έχουν αποκατασταθεί, ενώ νέα συστήματα έχουν ήδη ενταχθεί στις μονάδες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εξοπλισμός αυτός προήλθε τόσο από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία όσο και από εισαγωγές από το εξωτερικό, αναβαθμίζοντας τις μαχητικές δυνατότητες της χώρας.

Οι στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είχαν ξεσπάσει στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προκαλώντας τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον περιφερειακών συμμάχων της Ουάσινγκτον. Η εκεχειρία του Απριλίου έβαλε τέλος σε σχεδόν σαράντα ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών, κι όμως οι σποραδικές επιθέσεις - ιδιαίτερα γύρω από το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ - ναρκοθετούν τις προοπτικές μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως ανέφερε ο Ακραμίνια, οι δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε δραστικές κινήσεις αναδιάταξης των χτυπημένων μονάδων. Υποστήριξε μάλιστα ότι ένα προληπτικό πλήγμα παραμένει νόμιμη ενέργεια στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εφόσον τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.