Ιαπωνία: Καταρρακτώδεις βροχές σε Ισικάουα και Τογιάμα – Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώθηκαν

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) έχει θέσει αρκετές περιοχές στο Επίπεδο 5

Δημήτρης Δρίζος

Ιαπωνία: Καταρρακτώδεις βροχές σε Ισικάουα και Τογιάμα – Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα στην κεντρική Ιαπωνία.
  • Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει θέσει αρκετές περιοχές στο Επίπεδο 5 προειδοποίησης, το υψηλότερο για ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους λόγω άμεσου κινδύνου για ανθρώπινες ζωές.
  • Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν έως και 300 χιλιοστά βροχής, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.
  • Πάνω από 2.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα εξαιτίας των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Χοκουρίκου, στην κεντρική Ιαπωνία, καθώς ισχυρές και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) έχει θέσει αρκετές περιοχές στο Επίπεδο 5, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για τον υψηλότερο βαθμό συναγερμού, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Η JMA καλεί τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία τους.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στο Επίπεδο 5 βρίσκονταν η Χακούι και οι δήμοι Σίκα, Χοντατσουσιμιζού και Νακανοτό στην Ισικάουα, καθώς και η Χίμι στην Τογιάμα.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των δύο νομαρχιών βρισκόταν στο Επίπεδο 4, που αφορά αυξημένο κίνδυνο από ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις. Σε αυτές τις περιοχές η μετεωρολογική υπηρεσία συνιστά επίσης την απομάκρυνση των κατοίκων.

Πρωτοφανείς ποσότητες βροχής

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού που έχει πέσει μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της JMA, από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 7 το πρωί της Πέμπτης, στη Χακούι και τη Χίμι καταγράφηκαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής.

Στη Σίκα, μάλιστα, έπεσαν περίπου 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Τέτοιες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν πολύ γρήγορα σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

«Σε ορισμένες περιοχές των νομών Ισικάουα και Τογιάμα σημειώνονται πρωτοφανείς βροχοπτώσεις», προειδοποίησε η JMA.

Πλημμύρισαν σπίτια και αυτοκίνητα

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν βυθιστεί στα νερά στην Ισικάουα, ενώ μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου στις δύο νομαρχίες έχουν πλημμυρίσει.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στην ηλεκτροδότηση. Η εταιρεία Hokuriku Electric Power Transmission & Distribution ανακοίνωσε ότι περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

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