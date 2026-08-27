La Tomatina: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας για να παίξουν... ντοματοπόλεμο

Snapshot Το φεστιβάλ La Tomatina, που διοργανώνεται την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου στην πόλη Buñol της Ισπανίας, διήρκησε μία ώρα και περιλάμβανε ντοματοπόλεμο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Περίπου το 40% των συμμετεχόντων τα τελευταία τρία χρόνια ήταν τουρίστες από το εξωτερικό, με σημαντική αύξηση επισκεπτών από την Ινδία λόγω της ταινίας Μπόλιγουντ «Zindagi Na Milegi Dobara».

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ απαιτεί την αγορά εισιτηρίου 15 ευρώ και τον σεβασμό του κανόνα να λιώνονται οι ντομάτες πριν πεταχτούν για την αποφυγή τραυματισμών.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1945, απαγορεύτηκε τη δεκαετία του 1950 και επανήλθε τη δεκαετία του 1980, εξελισσόμενο σε εθνικό και διεθνές γεγονός.

Το κιτρικό οξύ των ντοματών καθαρίζει τους δρόμους μετά το φεστιβάλ, κάνοντας το Buñol συχνά πιο καθαρό από πριν την εκδήλωση. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στην Ισπανία για να παίξουν... ντοματοπόλεμο στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ «La Tomatina», βάφοντας την μικρή πόλη Buñol, κόκκινη.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα, δείχνουν τεράστια φορτηγά γεμάτα με ντομάτες να κινούνται αργά μέσα στο πλήθος, καθώς εργαζόμενοι του φεστιβάλ πετούσαν ντομάτες στους ανθρώπους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, τις εκσφενδονίζαν ο ένας στον άλλον, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν δυνατά ποπ μουσική.

Σε κάποιο σημείο της γιορτής, παρενέβησαν μερικοί αστυνομικοί ρίχνοντας σπρέι πιπεριού για να διαλύσει ένα τμήμα του πλήθους, αλλά η εορταστική ατμόσφαιρα επανήλθε γρήγορα. Το φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου, διήρκησε μία ώρα.

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Η ιστορία της «La Tomatina»

Έχοντας τις ρίζες του από έναν φαγητοπόλεμο το 1945, το φεστιβάλ La Tomatina έγινε ετήσια παράδοση πριν την απαγορεύσει ο Ισπανός δικτάτορας στρατηγός Φρανσίσκο Φράνκο τη δεκαετία του 1950.

Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα επανήλθε και πάλι και τη δεκαετία του 1980 το φεστιβάλ μετατράπηκε σε εθνικό γεγονός και, τελικά, σε διεθνή ατραξιόν.

Φέτος αναμενόταν να συμμετάσχουν περισσότερα από 20.000 άτομα, ενώ το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι περίπου το 40% των συμμετεχόντων, τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν τουρίστες από χώρες εκτός Ισπανίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει, επίσης, σημειωθεί αξιοσημείωτη αύξηση των επισκεπτών από την Ινδία, χάρη στην ταινία του Μπόλιγουντ «Zindagi Na Milegi Dobara» («Ζεις Μόνο Μία Φορά»), στην οποία τρεις φίλοι κάνουν ένα οδικό ταξίδι στην Ισπανία και συμμετέχουν στο φεστιβάλ.

Αυτή η ταινία ήταν που έφερε για πρώτη φορά τον Romail Khokhar, έναν 27χρονο από τη Βομβάη, στο Buñol. Βρισκόταν εκεί το πρωί της Τετάρτης, ανυπόμονος να συμμετάσχει στον ντοματοπόλεμο για τρίτη φορά.

Ο Mazhan και η Sanya Khan ήρθαν και εκείνοι από την Ινδία για να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ.

«Ήταν μια φανταστική εμπειρία», είπε ο Mazhan μιλώντας στο Associated Press. «Είμαστε από την Ινδία και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στη La Tomatina. Ήταν ένα όνειρό μας για πάνω από μια δεκαετία».

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ πρέπει να πληρώσουν 15 ευρώ για ένα εισιτήριο, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν έναν και μοναδικό κανόνα: Να λιώνουν τις ντομάτες πριν τις πετάνε, για να αποφευχθούν οι τραυματισμούς.

Αν και οι λεκέδες στα ρούχα μπορεί να είναι μόνιμοι, το κιτρικό οξύ των ντοματών λειτουργεί ως καθαριστικό, αφήνοντας συχνά τους δρόμους του Buñol καθαρότερους από ό,τι ήταν πριν.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, την κολομβιανή πόλη Σουταμαρτσάν και το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.