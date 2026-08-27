Σερβία: Πέθανε ο πρώην ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς

Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των Μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη όπου εξέτιε την ποινή του, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση.

«Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητής του Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας (...) πέθανε σε ηλικία 84 ετών» ανέφερε στον ιστότοπό της η σερβική τηλεόραση.

Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο την άνοιξη.

Νωρίτερα φέτος, οι δικηγόροι του ζήτησαν την απελευθέρωσή του για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς οι ομάδες υπεράσπισής του δήλωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση «προχωρημένης, μη αναστρέψιμης ιατρικής παρακμής».

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

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