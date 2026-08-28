Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ ο «πραγματικός τάφος» του Ιησού Χριστού

Το αρχαίο οικοδόμημα είναι μια ρωμαϊκή εκκλησία του 4ου αιώνα, η οποία βρίσκεται στη σημερινή επικράτεια του Ισραήλ

Δημήτρης Δρίζος

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ ο «πραγματικός τάφος» του Ιησού Χριστού
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν αρχαίο ταφικό χώρο στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, που παρουσιάζει ομοιότητες με τις περιγραφές της Αγίας Γραφής για τον τάφο του Ιησού Χριστού.
  • Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα λατομείο, λαξευμένους σε βράχο τάφους και έναν αρχαίο κήπο, στοιχεία που συμφωνούν με τις βιβλικές αναφορές για τον τόπο ταφής και σταύρωσης του Ιησού.
  • Στον τάφο δεν βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, σύμφωνα με τις Γραφές που σημειώνουν ότι ο τάφος ήταν άδειος μετά την Ανάσταση.
  • Τα ευρήματα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη για τον ιστορικό τάφο του Ιησού, αλλά αναδεικνύουν τη σημαντική ιστορία και πίστη που συνδέεται με τον χώρο.
  • Η ανακάλυψη τονίζει τη σημασία της πίστης και της ιστορικής μνήμης στην κατανόηση της πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ.
Snapshot powered by AI

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έφεραν στο φως την πραγματική τοποθεσία όπου ετάφη ο Ιησούς Χριστός, πριν αναστηθεί θαυματουργικά από τους νεκρούς τρεις ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρεται στο αρχαιολογικό περιοδικό της Ιερουσαλήμ Liber Annuus, οι ερευνητές εντόπισαν ξανά έναν αρχαίο χώρο ταφής, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις περιγραφές που καταγράφονται στις Γραφές εδώ και χιλιετίες.

Η Francesca Romana Stasolla, Ιταλίδα αρχαιολόγος και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ εντοπίστηκαν «στοιχεία ενός ταφικού τοπίου».

Το αρχαίο οικοδόμημα είναι μια ρωμαϊκή εκκλησία του 4ου αιώνα, η οποία βρίσκεται στη σημερινή επικράτεια του Ισραήλ. Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι ο ναός βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου ο Χριστός σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν είχε υπάρξει απτή αρχαιολογική απόδειξη που να επιβεβαιώνει αυτές τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο ξεκίνησαν το 2022, στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου δαπέδου της εκκλησίας.

Χρόνια αργότερα, φαίνεται πως ορισμένοι πιστοί ίσως είχαν δίκιο, καθώς οι ερευνητές ανακάλυψαν μια απρόσμενη και ασυνήθιστη κατασκευή κρυμμένη κάτω από το έδαφος.

Κάτω από τον ναό βρίσκεται ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λαξευμένοι σε βράχο τάφοι, ακόμη και ένας αρχαίος κήπος.

Όπως αναφέρεται στο Κατά Ιωάννην 19:41: «Στον τόπο όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς υπήρχε ένας κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούργιο μνήμα, στο οποίο δεν είχε ταφεί ακόμη κανείς».

Στον τάφο οι ερευνητές βρήκαν ακριβώς αυτό που περίμεναν: τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε οστά, απολύτως τίποτα.

Στον χώρο του αρχαίου λατομείου εντοπίστηκε επίσης ένας ελαιώνας με ελιές και αμπέλια, τα οποία ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι τα ίδια φυτά που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης.

Το Κατά Ιωάννην 19:20 αναφέρει ότι η σταύρωση του Ιησού έγινε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ενώ αναφορά στην προς Εβραίους Επιστολή 13:12 αναφέρει ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε έξω από την πύλη της πόλης — ακριβώς εκεί όπου θα βρισκόταν το χαμένο πλέον λατομείο την εποχή του Ιησού.

Η Stasolla δήλωσε σε ισραηλινή εφημερίδα ότι η Αγία Γραφή «αναφέρει μια πράσινη περιοχή ανάμεσα στον Γολγοθά και τον τάφο».

«Τικ, τικ και τικ», πρόσθεσε, καθώς η ομάδα της κατάφερε να εντοπίσει ακριβώς αυτό στις χαμένες πλέον «καλλιεργημένες εκτάσεις» που βρέθηκαν μέσα στο λατομείο.

Οι τάφοι στο λατομείο βρέθηκαν λαξευμένοι στον βράχο, κάτι που συμφωνεί με τις περιγραφές του τάφου του Ιησού από καθέναν από τους τέσσερις Ευαγγελιστές — τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη.

Παρά τις πολλές ομοιότητες που καταγράφονται στις Γραφές, τα ευρήματα δεν αποτελούν από μόνα τους οριστική απόδειξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, η αποκάλυψη της απόλυτης αλήθειας δεν είναι στην πραγματικότητα το σημαντικότερο στοιχείο.

Όπως ανέφερε η Stasolla, ο «πραγματικός θησαυρός» βρίσκεται στην αποκάλυψη της χαμένης ιστορίας των ανθρώπων που διαμόρφωσαν τον αρχαίο χώρο, εκφράζοντας και μεταδίδοντας εκεί την πίστη τους.

«Είτε κάποιος πιστεύει είτε όχι στην ιστορικότητα του Παναγίου Τάφου, το γεγονός ότι γενιές ανθρώπων πίστευαν σε αυτόν είναι αντικειμενικό», δήλωσε.

«Η ιστορία αυτού του τόπου είναι η ιστορία της Ιερουσαλήμ και, τουλάχιστον από ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά, είναι η ιστορία της λατρείας του Ιησού Χριστού».

Είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της πίστης, η οποία μας επιτρέπει να εξερευνούμε το παρελθόν και να ανακαλύπτουμε όσα κάποτε είχαν χαθεί — σχεδόν σαν ο ίδιος ο χώρος να είχε αναγεννηθεί σε μια νέα εποχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΥΓΕΙΑ

Αν έχετε υψηλό σάκχαρο ίσως δείτε να συμβαίνουν αυτά στα νύχια σας

09:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Τι αλλάζει σε επενδύσεις, Επιχειρηματικά Πάρκα και εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από 13 ερωτήσεις και απαντήσεις

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός και στα δύο ρεύματα απόψε ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ: Υπερχείλισε λίμνη - Κάτοικοι μεταφέρονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία – Τι προβλέπει

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι πρώτες αντιδράσεις για την επέκταση - «Άλλαξε η ποιότητα ζωής μας»

09:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times για μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα: «Καταλήξτε σε συμφωνία με την Ουκρανία πριν επιδεινωθεί η κατάσταση»

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο – Στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια

09:35LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Γιατί δεν θα ταφεί δίπλα στον πατέρα του – Τι φέρεται να ζήτησε η σύζυγός του

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ ο «πραγματικός τάφος» του Ιησού Χριστού

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: 19χρονος έσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από φλεγόμενο σπίτι στη Μιδέα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ στο τέλος Αυγούστου - Από σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Σρεμπρένιτσα: Η μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη - Το έγκλημα του Μλάντιτς που έμεινε στην Ιστορία

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη μοτοσικλετιστή μετά από τροχαίο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Σήμερα στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του - Το αίτημα της οικογένειας

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 60% των μολύνσεων – 1 προς 140 τα κρούσματα με συμπτώματα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεγάλη αναστάτωση από φαρσέρ για δήθεν φωτιά στο Ψαροφάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Σρεμπρένιτσα: Η μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη - Το έγκλημα του Μλάντιτς που έμεινε στην Ιστορία

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επέστρεψε στο Νεπάλ: Υπερχείλισε λίμνη - Κάτοικοι μεταφέρονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

09:35LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Γιατί δεν θα ταφεί δίπλα στον πατέρα του – Τι φέρεται να ζήτησε η σύζυγός του

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαίοι μαθητές συγκεντρώνονται στη Χίο για να τιμήσουν την κληρονομιά του Ομήρου

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 44χρονης στη Ροδόπη: Κλειδί οι καταθέσεις των παιδιών - Αποκαλύψεις για τον εφιάλτη που ζούσε η γυναίκα

07:30TRAVEL

Αυτές είναι 3 πόλεις που μεταμορφώθηκαν, αλλά κράτησαν ζωντανό το παρελθόν τους

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία τους - Τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Σήμερα στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του - Το αίτημα της οικογένειας

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ