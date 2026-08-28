Τέξας: Drone της Amazon πήγε να κάνει παράδοση και πέταξε το δέμα γυναίκας στην... πισίνα - Βίντεο

Ήταν η πρώτη φόρα που η Lindsey Austen λάμβανε παραγγελία από την Amazon με drone και ήταν ενθουσιασμένη, καθώς περίμενε να δει ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν έλαβε ειδοποίηση ότι το δέμα της έρχεται

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τέξας: Drone της Amazon πήγε να κάνει παράδοση και πέταξε το δέμα γυναίκας στην... πισίνα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Τέξας, ένα drone της Amazon πέταξε κατά λάθος το δέμα μιας γυναίκας μέσα σε πισίνα κατά την παράδοση.
  • Η Lindsey Austen, που ήταν η πρώτη φορά που παρέλαβε δέμα με drone, εξέφρασε απογοήτευση και δισταγμό να ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ η Amazon σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία παράδοσης "Prime Air" σε περίπου 500 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ έως το 2026.
  • Η Amazon υπόσχεται παραδόσεις με drone σε 30 λεπτά για εκατομμύρια προϊόντα, όπως τρόφιμα, ηλεκτρονικά, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.
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Αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκε μια γυναίκα στο Τέξας που είχε κάνει παραγγελία από την Amazon, όταν το drone που παρέδιδε το δέμα της, έριξε κατά λάθος το κουτί στην... πισίνα.

Ήταν η πρώτη φόρα που η Lindsey Austen λάμβανε παραγγελία από την Amazon με drone και ήταν ενθουσιασμένη, καθώς περίμενε να δει ένα εντυπωσιακό θέαμα όταν έλαβε ειδοποίηση ότι το δέμα της έρχεται.

Μιλώντας στο Storyful, είπε ότι όταν άκουσε ένα δυνατό βουητό έξω, έτρεξε για να καταγράψει την παράδοση σε βίντεο. Όμως, όταν είδε το drone να πετάει το δέμα στην πισίνα, σοκαρίστηκε. «Δεν νομίζω ότι θέλω να ξανά λάβω δέμα με drone», είπε η Austen.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό που σημειώθηκε στο Τέξας έρχεται την ώρα που η Amazon ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία παράδοσης «Prime Air», η οποία πραγματοποιείται με drones. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να καλύψει σχεδόν 500 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ έως τα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι πελάτες θα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε εκατομμύρια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ηλεκτρονικών ειδών, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, με τις παραδόσεις να φτάνουν με drone σε μόλις 30 λεπτά.

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