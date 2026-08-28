ΗΠΑ: Μετεωρολόγος κλαίει από τα γέλια την ώρα του δελτίου καιρού - Βίντεο

Ο μετεωρολόγος είχε προσπαθήσει να κάνει μία φάρσα στον παρουσιαστή ειδήσεων η οποία του γύρισε μπούμερανγκ

Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Μετεωρολόγος κλαίει από τα γέλια την ώρα του δελτίου καιρού - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Ο μετεωρολόγος Πάτρικ Όσμπορν γέλασε ασταμάτητα κατά τη διάρκεια ζωντανού δελτίου καιρού σε τοπικό κανάλι των ΗΠΑ.
  • Προσπάθησε να κρατήσει τον επαγγελματισμό του, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πλάνο λόγω του νευρικού γέλιου.
  • Η αιτία του γέλιου ήταν μια φάρσα που ο ίδιος οργάνωσε με αστείους ήχους, οι οποίοι συνέχισαν να παίζουν κατά λάθος στη ζωντανή μετάδοση.
  • Το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ευρεία απήχηση.
  • Ο Όσμπορν εξήγησε αργότερα το συμβάν σε εκπομπή του καναλιού, αποκαλύπτοντας το λάθος με το ηχητικό που προκάλεσε το γέλιο του.
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Νευρικό γέλιο έπιασε έναν μετεωρολόγο σε τοπικό κανάλι των ΗΠΑ την ώρα που έλεγε το δελτίο καιρού. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς έδειχνε τον μετεωρολόγο να προσπαθεί να διατηρήσει τον επαγγελματισμό του χωρίς επιτυχία.

Ο Πάτρικ Όσμπορν παρουσίαζε το μετεωρολογικό δελτίο στον τηλεοπτικό σταθμό WABI του Μέιν. Μόλις ξεκίνησε τον έπιασε νευρικό γέλιο και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Προσπαθούσε να διαβάσει τις θερμοκρασίες στον χάρτη αλλά το γέλιο του παρέμεινε δυνατό.

Τότε βγήκε εκτός του πλάνου της κάμερας και προσπαθούσε να διαβάσει τις κάρτες με τις θερμοκρασίες χωρίς να φαίνεται. Πάλι όμως οι τηλεθεατές μπορούσαν να ακούσουν ότι η φωνή του «έσπαγε» από το γέλιο.

Τελικά εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα δακρυσμένος από το γέλιο και έδωσε «πάσα» στον παρουσιαστή. «Σε παρακαλώ Τζος πάρε το εσύ», είπε ο Όσμπορν που κάλυπτε το στόμα του και συνέχιζε να γελάει. «Τι απέγινε ο επαγγελματισμός;», του απάντησε αστειευόμενος ο παρουσιαστής, Τζος Γκάμπαρντ.

Η φάρσα που γύρισε μπούμερανγκ

Αφού το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος επέστρεψε σε ενημερωτική εκπομπή του καναλιού του για να εξηγήσει τι συνέβη και τον έπιασε νευρικό γέλιο. Όπως ανέφερε προσπάθησε να κάνει με την παραγωγό του μία φάρσα στον Τζος Γκαμπάρντ. Είχαν βρει κάποιους αστείους ήχους στο YouTube και τους έπαιξαν την ώρα του διαλείμματος.

Ωστόσο δεν παρατήρησε ότι το ηχητικό που είχε βρει είχε διάρκεια 5 λεπτών και είχε διαλείμματα ανάμεσα στους αστείους ήχους. Έτσι άφησε το κινητό του στην άκρη αλλά το ηχητικό συνέχισε να παίζει. Στην ζωντανή σύνδεση και δευτερόλεπτα πριν τον δουν οι τηλεθεατές ξεκίνησαν και πάλι οι αστείοι ήχοι από το κινητό του και άρχισε να κλαίει από τα γέλια.

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