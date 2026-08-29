Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

Ένα απρόσμενο εύρημα κατά την κατασκευή μιας από τις πιο εντυπωσιακές γέφυρες της Κίνας οδήγησε στη δημιουργία ενός τεράστιου τεχνητού καταρράκτη.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, στην επαρχία Guizhou της νοτιοδυτικής Κίνας, αξιοποιεί νερό από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών, δημιουργώντας, όταν το σύστημα ενεργοποιείται, μια υδάτινη πτώση που μπορεί να φτάσει τα 625 μέτρα.

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