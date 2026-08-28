Ινδία: 10 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τις πλημμύρες στο Μποτέκοσι

Snapshot Η Ινδία παρέδωσε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τις πλημμύρες στην περιοχή Μποτέκοσι του Νεπάλ.

Η αποστολή περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης και απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Η βοήθεια παραδόθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπουβάν από τον πρέσβη της Ινδίας στο Νεπάλ στον υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ.

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε συλλυπητήρια και τόνισε ότι η Ινδία στέκεται στο πλευρό του Νεπάλ και του λαού του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Snapshot powered by AI

Δέκα τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, που προσέφερε η κυβέρνηση της Ινδίας για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Μποτέκοσι, στην επαρχία Ρασούβα του Νεπάλ, έφτασαν στη χώρα.

Τα υλικά παρέδωσε ο πρέσβης της Ινδίας στο Νεπάλ, Ναβίν Σριβάσταβα, στον υπουργό Πολιτισμού, Τουρισμού και Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Κάντκα Ρατζ Πουντέλ «Γκανές», στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπουβάν.

Ανθρωπιστική βοήθεια και απαραίτητα φάρμακα

Η αποστολή περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια, είδη πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της καταστροφής, καθώς και απαραίτητα φάρμακα για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Την αποστολή της βοήθειας είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, δρ. Σ. Τζαϊσάνκαρ.

«Η Ινδία στέκεται στο πλευρό του Νεπάλ»

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

Όπως τόνισε, η Ινδία στέκεται στο πλευρό του Νεπάλ και του λαού του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, παρέχοντας στήριξη και βοήθεια στους πληγέντες