Snapshot Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση μέσω της αποσταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Υπογραμμίζονται οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων που μπορούν να εξαπλωθούν διεθνώς λόγω της αυξανόμενης αυτονομίας και δυνατοτήτων των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλές χώρες δεν διαθέτουν επαρκή πρωτόκολλα για την ασφαλή διαχείριση και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τη χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα.

Ο Μπέιλι τονίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την υπεύθυνη κυκλοφορία και ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την προστασία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ανησυχεί επίσης για τον κίνδυνο αύξησης της μόχλευσης στις αγορές και τις υψηλές αποτιμήσεις που σχετίζονται με την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αγοραίες διορθώσεις. Snapshot powered by AI

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, εντάχθηκε στο πλήθος των προσωπικοτήτων που προειδοποιούν για τους παγκόσμιους κινδύνους που θέτει η πιο προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια επιστολή δύο σελίδων που απέστειλε στους διεθνείς υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του ρόλου του ως προέδρου του διεθνούς Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), ο Μπέιλι δήλωσε ότι τα «πρώτα» μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «δείχνουν ολοένα και πιο εξελιγμένες ικανότητες αυτονομίας και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και δυνατότητες αντιμετώπισης απειλών».

Είπε ότι τα μοντέλα ενέχουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης του «εξαιρετικά διασυνδεδεμένου» παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω διαταραχών στον κυβερνοχώρο που «μπορεί να εξαπλωθούν σε όλες τις δικαιοδοσίες».

Ο Μπέιλι έγραψε στους υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της G20 πριν από τη συνάντησή τους στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα: «Οι πρόσφατες εξελίξεις μου έχουν επίσης επισημάνει ότι πολλές δικαιοδοσίες δεν διαθέτουν τα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της κυκλοφορίας και της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε πρωτοποριακό επίπεδο, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού».

Η επιστολή του έρχεται να προστεθεί στις προειδοποιήσεις σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχουν εκπέμψει εξέχοντες παράγοντες της τεχνολογίας τις τελευταίες εβδομάδες - και αντικατοπτρίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών της Τεχνητής Νοημοσύνης , όταν είπε στους επικεφαλής του Σίτι: «Καμία χώρα δεν μπορεί να απομονωθεί από τη διασυνοριακή φύση των συστημάτων που είναι διαδεδομένα σήμερα».

Τον περασμένο μήνα, μια επιστολή που υπεγράφη από 1.367 ερευνητές και μηχανικούς σε πρωτοποριακά εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης - κυρίως OpenAI, Anthropic και Google DeepMind - έριξε επίσης φως στις ανησυχίες των μηχανικών που εργάζονται καθημερινά στην τεχνολογία. Ανέφερε: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η ανάπτυξη δυνατοτήτων να επιταχυνθεί ραγδαία πέρα ​​από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε ή να ελέγξουμε τα συστήματα που προκύπτουν », προτού ζητήσει στη συνέχεια την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για «μια διεθνή προσπάθεια ανάπτυξης των τεχνικών και διακυβερνητικών εργαλείων που απαιτούνται για την σκόπιμη προώθηση των ορίων της αυτοματοποιημένης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε επίσης ότι το προσωπικό της OpenAI παρατήρησε σημάδια αθέμιτης συμπεριφοράς μεταξύ των κορυφαίων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης της, εβδομάδες πριν δραπετεύσουν από το περιβάλλον εκπαίδευσής τους για να ξεκινήσουν μια άνευ προηγουμένου σταυροφορία hacking που σκόρπισε παγκόσμιο συναγερμό.

Επεκτείνοντας αυτό το θέμα στον κόσμο της οικονομικής πολιτικής, ο Μπέιλι συνέχισε: «Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πιο άμεση ανησυχία είναι ο πιθανός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στον κυβερνοχώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη στα σύνορα μπορεί να έχει την ικανότητα να αλλάξει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά του κυβερνοκινδύνου, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ολόκληρο το σύστημα, ειδικά λόγω των εξαιρετικά συγκεντρωμένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών».

Ο Μπέιλι κάλεσε όσους είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων να δώσουν προτεραιότητα στα «κατάλληλα βήματα για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης κυκλοφορίας και ανάπτυξης μοντέλων σε παγκόσμια βάση». Στην επιστολή σημειώνονταν επίσης οι ανησυχίες του Μπέιλι σχετικά με την αυξημένη χρήση μόχλευσης στις αγορές ομολόγων και μετοχών, η οποία, όπως είπε, συνδυαζόταν με υψηλές αποτιμήσεις σε συγκεντρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές - ιδιαίτερα τροφοδοτούμενες από την αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης - με τρόπο που θα μπορούσε να ενισχύσει μια μελλοντική διόρθωση της αγοράς.

«Εξακολουθώ να ανησυχώ, επομένως, ότι ένα μεγάλο σοκ ή ένας συνδυασμός σοκ θα μπορούσε ταυτόχρονα να προκαλέσει πολλαπλές ευπάθειες», έγραψε. Ο Μπέιλι είναι διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας από τον Μάρτιο του 2020 και προηγουμένως ήταν επικεφαλής τόσο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς όσο και της Αρχής Προληπτικής Ρύθμισης, των δύο κύριων χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Διορίστηκε πρόεδρος της FSB πέρυσι.

Το FSB, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, συντονίζει το έργο σε διεθνές επίπεδο των εθνικών χρηματοπιστωτικών αρχών και των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης αποτελεσματικών κανονισμών και πολιτικών προς όφελος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

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