«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

Συναγερμός στην ΕΕ: Σταματούν οι εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία 

Newsroom

«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά από την Πέμπτη σε αναστολή των εισαγωγών κρέατος και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τη Βραζιλία, έως ότου η χώρα παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την υγειονομική ασφάλεια των ζώων.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διευκρίνισε ότι η Βραζιλία δεν θα μπορεί προσωρινά να εξάγει στην ΕΕ ζώα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων, καθώς και προϊόντα ζωικής προέλευσης για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το βοδινό και το κρέας πουλερικών, τα αυγά, το μέλι και τα έντερα ζώων.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις ανησυχίες της ΕΕ για τη συμμόρφωση της Βραζιλίας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα. Η χώρα είχε ενταχθεί τον περασμένο Μάιο σε ευρωπαϊκό κατάλογο κρατών που δεν θεωρούνταν ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η Βραζιλία παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις προς τις ευρωπαϊκές αρχές.

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