Volkswagen: Σχέδιο για «λουκέτο» σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια

Το διοικητικό συμβούλιο της Volkswagen φέρεται να έλαβε ομόφωνη απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τερματισμού της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια της εταιρείας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, που επικαλείται έγγραφο προς το εποπτικό συμβούλιο, η παραγωγή αναμένεται να σταματήσει στο Έμντεν και το Τσβίκαου το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο Νέκαρζουλμ το 2034, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στη σταδιακή παύση της λειτουργίας των εργοστασίων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη Wirtschaftswoche, το συγκεκριμένο έγγραφο προορίζεται να προετοιμάσει την απόφαση του εποπτικού συμβουλίου, η οποία αναμένεται να ληφθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Στο έγγραφο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκθεση σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο για το εποπτικό συμβούλιο 3/4 Σεπτεμβρίου 2026», αναφέρεται ότι τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και οι δομές του ομίλου δεν επαρκούν πλέον «για να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του ομίλου Volkswagen».

Η Volkswagen δεν σχολιάζει εσωτερικά έγγραφα

Σύμφωνα με τη Wirtschaftswoche, το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο για τον συνολικό μετασχηματισμό του ομίλου.

Υπό το σχετικό σημείο του εγγράφου προβλέπεται ο τερματισμός της παραγωγής το 2031 στα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβίκαου, το 2032 στο Ανόβερο και το 2034 στο Νέκαρζουλμ.

Η Volkswagen δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Volkswagen «δεν σχολιάζει εσωτερικά έγγραφα», ζητώντας κατανόηση για το γεγονός ότι τα σχετικά ζητήματα συζητούνται και εγκρίνονται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και ότι η εταιρεία δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Η Volkswagen, όπως και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, έχει προαναγγείλει νέες προσπάθειες περιορισμού του κόστους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων, με περίπου τις μισές από τις περικοπές να αφορούν τη Γερμανία.

Την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν σειρά συνελεύσεων εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Volkswagen.

Στο Ανόβερο, ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Ανλιτς δήλωσε ότι, λόγω των μεγάλων διαφορών στο κόστος σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά εργοστάσια, «με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει οικονομικά βιώσιμη δυνατότητα αξιοποίησης» για τέσσερις γερμανικές εγκαταστάσεις, όταν τα σημερινά μοντέλα ολοκληρώσουν τον κύκλο παραγωγής τους στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Αντίδραση από το συνδικάτο IG Metall

Η επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπέννερ, κατηγόρησε τον Μπλούμε για σοβαρά λάθη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζομένους.

Μιλώντας στην Augsburger Allgemeine, η Μπέννερ υποστήριξε ότι η ανακοίνωση για το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους εργαζομένους, αλλά και με την ιστορική ευθύνη της Volkswagen απέναντι στο προσωπικό της.

Η επικεφαλής του συνδικάτου προανήγγειλε σφοδρή αντίδραση κατά τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Μπορεί η παραγωγή να σταματήσει χωρίς έγκριση του εποπτικού συμβουλίου;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της εταιρικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη Wirtschaftswoche, το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να μπορεί να προχωρήσει στη σταδιακή διακοπή της παραγωγής στα εργοστάσια χωρίς την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Το περιοδικό, επικαλούμενο υψηλόβαθμες πηγές που επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη ερμηνεία του καταστατικού της εταιρείας, αναφέρει ότι ο τερματισμός μιας παραγωγικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Στις αποφάσεις που απαιτούν έγκριση περιλαμβάνεται, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, μόνο η «ίδρυση και μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων παραγωγής».

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