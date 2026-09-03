Λαβροφ: Η Ρωσία κλείνει το Ινστιτούτο Γκαίτε - Απάντηση στο κλείσιμο του προξενείου στην Βόννη

Η Μόσχα διακόπτει τη λειτουργία των γερμανικών πολιτιστικών ιδρυμάτων σε αντίποινα για το λουκέτο στο ρωσικό προξενείο της Βόννης και στο Βερολίνο, στον απόηχο της υπόθεσης με το παγιδευμένο drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Λαβροφ: Η Ρωσία κλείνει το Ινστιτούτο Γκαίτε - Απάντηση στο κλείσιμο του προξενείου στην Βόννη
ΚΟΣΜΟΣ
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Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει οριστικά τη λειτουργία των πολιτιστικών κέντρων του Ινστιτούτου Γκαίτε στη χώρα, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη διπλωματική σύγκρουση με το Βερολίνο. Το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε μετά την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο και το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη, καθώς οι γερμανικές αρχές απέδωσαν απευθείας στη Μόσχα την ευθύνη για ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Όπως δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τα παραρτήματα του Goethe-Institut στις πόλεις της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και του Αικατερίνμπουργκ θα κλείσουν άμεσα. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η γερμανική πλευρά προχώρησε συνειδητά σε αυτή την κίνηση γνωρίζοντας τις συνέπειες. «Έκαναν σκόπιμα αυτό το βήμα - δεν θα μπορούσαν να μην έχουν καταλάβει - πράγμα που σημαίνει το τέλος της πολιτιστικής τους παρουσίας στη Ρωσία», τόνισε ο Λαβρόφ, συμπληρώνοντας ότι τα συγκεκριμένα κέντρα παρέμεναν ανοιχτά όλα τα προηγούμενα χρόνια παρά τις σοβαρές επιπλοκές που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία στις σχέσεις με τη Δύση.

Το πρώτο κέντρο του Ινστιτούτου Γκαίτε είχε ανοίξει τις πύλες του στη Μόσχα το 1992, λίγο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, η ιστορική αυτή διαδρομή διακόπτεται βίαια, ακολουθώντας την πορεία που είχε πάρει το 2018 το Βρετανικό συμβούλιο, όταν η Μόσχα διέταξε τον τερματισμό της λειτουργίας του έπειτα από διπλωματική διαμάχη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για μια ασυνεπή και παράλογη στάση του Βερολίνου όσον αφορά το κλείσιμο του προξενείου στη Βόννη. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο διεμήνυσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει «πολύ σύντομα» στη συγκεκριμένη κίνηση.

Το περιστατικό στη Λειψία και οι αλληλοκατηγορίες

Το φυτίλι της έντασης άναψε τον περασμένο μήνα. Το βράδυ της 4ης Αυγούστου, ένα drone γεμάτο εκρηκτικά εντοπίστηκε σε χώρο του αεροδρομίου Λειψίας/Χάλε, ακριβώς δίπλα σε ένα ουκρανικό φορτηγό αεροσκάφος της εταιρείας Antonov Airlines. Οι ειδικοί των δυνάμεων ασφαλείας κατάφεραν να το εξουδετερώσουν, αλλά το περιστατικό αναζωπύρωσε τους φόβους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για ένα ευρύ σχέδιο δολιοφθοράς με στόχο την αποσταθεροποίηση των συμμάχων του Κιέβου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, κατηγόρησε ανοιχτά τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε αυτή την «υβριδική επίθεση». Αντίθετα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και υποστήριξε ότι τα στοιχεία τοποθετήθηκαν σκόπιμα από τις γερμανικές αρχές, ώστε να ενοχοποιηθεί η χώρα του.

Ευρωπαϊκός συναγερμός και προετοιμασία νέων κυρώσεων

Στις Βρυξέλλες η αντίδραση υπήρξε άμεση. Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η υπόθεση φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της κρατικής τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη κάλεσαν τους Ρώσους πρέσβεις για εξηγήσεις.

Ανάλογη στάση τήρησε το Παρίσι. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αφού κάλεσε τον Ρώσο απεσταλμένο, ξεκαθάρισε ότι μια ενέργεια τέτοιας σοβαρότητας δεν πρόκειται να μείνει ατιμώρητη.

Ταυτόχρονα, η Κάγια Κάλλας ανακοίνωσε ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί προχωρούν τις διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων σε 1.600 άτομα και νομικές οντότητες που συνδέονται άμεσα με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, προσδοκώντας την επικύρωσή τους μέσα στον επόμενο μήνα. Όπως υπογράμμισε, αυτές οι υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη αποτελούν καμπανάκι αφύπνισης για όσες πρωτεύουσες δεν είχαν αντιληφθεί μέχρι σήμερα το μέγεθος του κινδύνου, καλώντας σε συνολική και αποφασιστική αναβάθμιση της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης.

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