Εντυπωσιακό βίντεο: Ουκρανός πιλότος καταρρίπτει στον αέρα πύραυλο cruise

Snapshot Ουκρανικό MiG-29MU1 κατέρριψε ρωσικό πύραυλο cruise Banderol σε πολύ χαμηλό ύψος χρησιμοποιώντας πύραυλο R-60.

Ο πύραυλος R-60, παλαιός σοβιετικός πύραυλος αέρος-αέρος με υπέρυθρο ανιχνευτή, επαναχρησιμοποιείται λόγω μειωμένων αποθεμάτων νεότερων πυραύλων.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναβαθμίσει τους πυραύλους R-60 με ψηφιακά εξαρτήματα για αυξημένη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.

Οι ρωσικές επιθέσεις με ελαφρούς πυραύλους cruise Banderol αυξάνονται, με ταχύτητα πλεύσης 520-560 χλμ./ώρα και μέγιστη εμβέλεια 500 χιλιομέτρων.

Η χρήση εκσυγχρονισμένων παλαιών πυραύλων αποτελεί προσωρινή λύση για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, πετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, κατέρριψε έναν ρωσικό ελαφρύ πύραυλο κρουζ Banderol χρησιμοποιώντας πύραυλο R-60.

Την πληροφορία μετέδωσε το κανάλι Telegram Sonyashnyk, το οποίο συνδέεται με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Το κανάλι δημοσίευσε επίσης βίντεο από την αναχαίτιση, στο οποίο καταγράφεται η ουκρανική διαδικασία κατάρριψης.

Σύμφωνα με το κανάλι, την αποστολή αεράμυνας εκτέλεσε πιλότος με εκσυγχρονισμένο MiG-29MU1.

🔥 A Ukrainian MiG-29 pilot destroys a Russian cruise missile at point-blank range while flying at an extremely low altitude



When the enemy has an advantage in resources, skill and courage are exactly what can counter it.



Bravo! pic.twitter.com/APnGR2ILJK — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026

«Μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να πάρεις μια απόφαση: να υποχωρήσεις ή να κάνεις ό,τι μπορείς για να προστατεύσεις τους αγαπημένους σου;!» έγραψε το κανάλι.

Η χρήση αεροεκτοξευόμενων όπλων σε τόσο χαμηλό ύψος απαιτεί από τον πιλότο να λαμβάνει γρήγορες αλλά καλά μελετημένες αποφάσεις.

Πύραυλος R-60

Ο R-60 είναι ένας σοβιετικός ελαφρύς κατευθυνόμενος πύραυλος αέρος-αέρος, ο οποίος εντάχθηκε σε υπηρεσία στα τέλη του 1973. Διαθέτει υπέρυθρο ανιχνευτή καθοδήγησης, ο οποίος εντοπίζει τη θερμική ακτινοβολία από τους κινητήρες εχθρικών αεροσκαφών ή ελικοπτέρων, και έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ελιγμών εναέριων στόχων σε μικρές αποστάσεις.

Μέχρι την έναρξη του πλήρους κλίμακας πολέμου με τη Ρωσία, οι πύραυλοι R-60 θεωρούνταν ξεπερασμένοι, καθώς το ουκρανικό οπλοστάσιο διέθετε επαρκή αποθέματα των νεότερων R-73, με σαφώς καλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ωστόσο, οι συνεχείς αναχαιτίσεις ρωσικών πυραύλων κρουζ και των drones καμικάζι Shahed/Geran-2 από την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματα πυραύλων, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση παλαιότερων πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Χρήση πυραύλων για την αεράμυνα

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ihor Fedirko, εκτελεστικός διευθυντής του Ουκρανικού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, μίλησε για τον εκσυγχρονισμό των πυραύλων αέρος-αέρος R-60 και την προσαρμογή τους για εκτόξευση από επίγεια συστήματα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ ZBROYA του Militarnyi.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται αποκλειστικά για μια προσωρινή λύση, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση παλαιών πυραύλων αέρος-αέρος που διαφορετικά θα ήταν πλέον ακατάλληλοι για χρήση.

Κατά τον εκσυγχρονισμό των R-60MK και άλλων εκδόσεων του πυραύλου, τα αναλογικά εξαρτήματα αντικαθίστανται από ψηφιακά, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των παλαιότερων υπέρυθρων αισθητήρων καθοδήγησης.

Έχει αναφερθεί ότι «ορισμένες εταιρείες έχουν πετύχει σχεδόν δεκαπλάσια βελτίωση στην ευαισθησία των αισθητήρων».

Πύραυλος Banderol

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων με τους ελαφρούς πυραύλους κρουζ S8000 Banderol, η παραγωγή των οποίων αυξάνεται.

Ο Banderol σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από την JSC Kronstadt.

Ο πύραυλος έχει μέγιστη ταχύτητα 620-650 χλμ./ώρα και ταχύτητα πλεύσης 520-560 χλμ./ώρα.

Φέρει εκρηκτική κεφαλή κατακερματισμού υψηλής εκρηκτικότητας OFBCh-150, βάρους 114,3 κιλών, εκ των οποίων τα 49,5 κιλά είναι εκρηκτική ύλη.

Όταν εκτοξεύεται από αεροπορικές πλατφόρμες, ο πύραυλος μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 500 χιλιομέτρων.